Nicole Neumann hizo un insólito descargo contra el colegio de sus hijos: "Deberíamos prever estas cosas"
La famosa modelo, visiblemente molesta, no dudó en criticar a la institución y hacer público su enojo en redes sociales.
La reconocida modelo utilizó sus redes sociales para canalizar una frustración que resuena en muchas familias durante el cierre del ciclo lectivo. En un contexto donde la agenda de diciembre colapsa, Nicole Neumann manifestó su desacuerdo con la planificación de las instituciones educativas. A través de un video, cuestionó la proximidad de las celebraciones escolares con las festividades navideñas, sugiriendo una unificación de eventos para aliviar la carga de los padres.
Frente a la cámara, la mediática se preguntó con visible cansancio: “Bueno, eh, llegando al colegio, casi Navidad. Acto. Deberíamos prever también estas cosas, porque… O sea, ya es Navidad. ¿Por qué? O sea, el acto, ¿no podía ser el mismo día que el último día de clases, por ejemplo, que no sea tan arriba de Navidad?”. Esta reflexión disparó un debate inmediato entre sus seguidores sobre la organización del tiempo en esta época del año.
Te Podría Interesar
El agotamiento y la rutina de Nicole Neumann en fin de año
Más allá de la fecha del evento, el eje del reclamo se centró en la acumulación de responsabilidades y la falta de descanso. La modelo destacó que el ritmo frenético de las últimas semanas del año deja poco margen para la vida personal y el sueño reparador. En sus declaraciones, enfatizó la dificultad de coordinar los horarios familiares con las exigencias escolares de último momento: “Uno se va, que está con quinientas cosas”.
La situación parece haberse agravado por los cambios en las rutinas de descanso. Según relató la Nicole, la presión por cumplir con los compromisos matutinos se vuelve cuesta arriba: “Aparte, obvio, el gordo vive levantándose tempranísimo, pero el día que yo me tengo que poner el despertador por si justo no se despierta y yo tengo que llegar a otro lugar, no sé, es peor. Total”.
Finalmente, la modelo buscó empatía con su comunidad digital, reconociendo que este sentimiento de agobio es compartido por una gran mayoría durante el mes de diciembre. Con un tono de resignación pero buscando complicidad, cerró su mensaje afirmando: “Yo necesito dormir también. Bueno, nada. Muy fin de año, me imagino, están todos en la misma. Eh, y bueno, acá haciendo terapia grupal con mi comunidad en el colegio”.