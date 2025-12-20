Nicole Neumann le prepara a su hija una gran fiesta de 15 años paralela tras la disputa con Fabián Cubero

Una celebración que debía ser motivo de unión terminó profundizando una grieta familiar que parece no tener fin entre la modelo y el exfutbolista.

La organización del cumpleaños de 15 de la segunda hija de uno de los exmatrimonio más mediáticos del país, ha tomado un rumbo inesperado. Lo que inicialmente se planteó como una división de roles, donde Fabián Cubero gestionaría la recepción y Nicole Neumann un viaje internacional, mutó en una resolución drástica. Ante la imposibilidad de compartir un mismo espacio físico debido a la nula relación actual, la modelo confirmó que llevará adelante una celebración exclusiva para su círculo íntimo.

La confirmación llegó a través de una entrevista en el ámbito del streaming, donde Nicole brindó precisiones sobre el evento que está diseñando junto a la adolescente. El enfoque está puesto en una experiencia personalizada que incluye el asesoramiento de figuras de la alta costura. “Estamos armando una fiesta re linda, estamos con el vestido, con Laurencio Adot, así que ahora tenemos la prueba del vestido y todas las sorpresas”, detalló sobre el proceso creativo que busca agasajar a la joven el próximo mes de enero.

Los preparativos de la fiesta de Nicole Neumann y Allegra Cubero Nicole Neumann habló de la segunda fiesta de 15 años para su hija tras el conflicto con Fabián Cubero Nicole Neumann habló de la segunda fiesta de 15 años para su hija tras el conflicto con Fabián Cubero. Video: La Casa streaming Esta determinación surge como respuesta a la negativa de la otra parte de permitir la asistencia de la madre al festejo principal organizado por Fabián Cubero. Según trascendió, el entorno del exfutbolista argumentó que la tensión acumulada desde la ruptura en 2017 convertiría la velada en un momento incómodo para los presentes. Por este motivo, la joven celebrará por duplicado, separando los afectos de su rama materna de los de la familia de su padre y su actual pareja.

nicole-neumann-y-allegra-cubero Allegra Cubero celebrará su cumpleaños de 15 en medio de una nueva polémica entre sus padres. Foto: Instagram Nicole Neumann El origen del conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann La raíz de esta nueva disputa mediática reside en un quiebre de los acuerdos previos. Mientras la modelo sostiene que su hija manifestó el deseo de contar con su presencia en la fiesta original, la falta de consenso con el lado paterno forzó la creación de esta "fiesta de 15 años paralela". Esta situación ha reavivado antiguos rencores, generando un intercambio de declaraciones que exponen, una vez más, la complejidad de los vínculos familiares tras años de batallas legales y exposición pública entre el exfutbolista y Nicole.