El nuevo look de Peter Lanzani revive recuerdos de otra época

Peter Lanzani sorprendió a todos y se cortó el pelo. La escena ocurrió en la puerta del teatro Broadway, en plena calle Corrientes, donde una multitud lo esperaba al salir de la función. Los teléfonos se alzaron y las redes explotaron con fotos y comentarios. Un nuevo look que desató nostalgia.

El nuevo look y las nostalgias El actor, acostumbrado a la intensidad de la fama, dejó en claro en una entrevista reciente que no siempre resulta sencillo lidiar con las etiquetas. Confesó haber recibido críticas de todo tipo y admitió que, por más que intente tomarlas con humor, duelen. Esa sinceridad conectó con su público, que lo valora tanto en escena como fuera de ella.

Por eso, cuando apareció con el nuevo look, la sorpresa fue doble. No solo porque la imagen recordó a quienes lo seguían en la época de “Patito Feo”, sino porque coincidió con un momento de vulnerabilidad que había compartido públicamente. El corte de pelo se convirtió, así, en símbolo de un nuevo capítulo personal.

