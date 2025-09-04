El nuevo look de Peter Lanzani revive recuerdos de otra época
Peter Lanzani con nuevo look reavivó recuerdos dormidos. El actor muestra que detrás del personaje hay un ser humano sensible.
Peter Lanzani sorprendió a todos y se cortó el pelo. La escena ocurrió en la puerta del teatro Broadway, en plena calle Corrientes, donde una multitud lo esperaba al salir de la función. Los teléfonos se alzaron y las redes explotaron con fotos y comentarios. Un nuevo look que desató nostalgia.
El nuevo look y las nostalgias
El actor, acostumbrado a la intensidad de la fama, dejó en claro en una entrevista reciente que no siempre resulta sencillo lidiar con las etiquetas. Confesó haber recibido críticas de todo tipo y admitió que, por más que intente tomarlas con humor, duelen. Esa sinceridad conectó con su público, que lo valora tanto en escena como fuera de ella.
Por eso, cuando apareció con el nuevo look, la sorpresa fue doble. No solo porque la imagen recordó a quienes lo seguían en la época de “Patito Feo”, sino porque coincidió con un momento de vulnerabilidad que había compartido públicamente. El corte de pelo se convirtió, así, en símbolo de un nuevo capítulo personal.
Las redes sociales se llenaron de comentarios. Una usuaria celebró su generosidad al sacarse fotos con todos los que lo esperaban, pese al cansancio. Otra resaltó la emoción de verlo con el pelo corto, como si el tiempo hubiera retrocedido más de una década. El eco virtual multiplicó la sensación de cercanía con su público.