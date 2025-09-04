El motivo que llevó a Peter Lanzani a cambiar su look por completo
El cambio de look de Peter Lanzani generó revuelo en redes y está vinculado a su próximo proyecto teatral.
Peter Lanzani volvió a ser tendencia, esta vez por un motivo estético que no pasó desapercibido. El actor argentino, conocido por su versatilidad y por desafiar los estereotipos, se presentó con un corte de pelo bien corto y barba prolija, dejando atrás el look descontracturado.
El cambio no fue casual ni meramente estético. Lanzani se prepara para el reestreno de El Emperador Gynt, una obra teatral en la que interpreta 14 personajes distintos, lo que lo llevó a modificar su imagen para facilitar la composición física de cada rol.
Críticas, sensibilidad y reinvención de Peter Lanzani
Más allá del motivo profesional, Lanzani también se refirió a las críticas que recibió por su anterior estilo. “Me han tildado de todo: sucio, linyera, zurdo asqueroso o facho de derecha. Hiere. Somos seres sensibles”, confesó con crudeza. La exposición pública y el juicio constante sobre su apariencia lo llevaron a reflexionar sobre cómo se construye la imagen de los artistas en redes sociales.
El actor defendió su derecho a transformarse según lo que cada proyecto le exige, y remarcó que su trabajo está por encima de cualquier etiqueta. “Yo respondo con lo que hago, ni más ni menos”, dijo. Su nuevo look, entonces, no solo responde a una exigencia teatral, sino también a una etapa de reinvención personal y profesional.