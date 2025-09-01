Así fue el radical cambio de look del hijo de Ricky Martin

Con 17 años, el hijo de Ricky Martin sorprendió con una imagen madura y un parecido impactante con el cantante. ¡Mirá!

El paso del tiempo siempre tiene esa capacidad de sorprender, sobre todo cuando se trata de los hijos de celebridades que el público ha visto crecer a la par de sus padres, como es en el caso de Ricky Martin. Fue Valentino, o “Tino” como lo llaman lo más cercanos, quien mostró en redes sociales una transformación que acentuó el parecido innegable con su famoso padre.

El adolescente acababa de cumplir 17 años, un número que, de por sí, marca un antes y un después en la vida. Para celebrarlo, su familia eligió un destino de playa en el Caribe, donde los mellizos disfrutaron de unas vacaciones en plan relajado. Sin embargo, la repercusión más fuerte llegó unos días después, cuando Tino decidió compartir en sus historias de Instagram una selfie tomada frente al espejo. Allí apareció sin remera, dejando en evidencia el fruto de rutinas de entrenamiento que venía mostrando desde hace tiempo.

La foto no solo reveló un cuerpo trabajado, sino también un corte de cabello tipo french crop, con los laterales prolijos y la parte superior texturizada. Una elección que modernizó su look y, al mismo tiempo, resaltó la similitud con Ricky Martin.

El detalle que más llamó la atención fue su decisión de quitarse las gafas en una segunda foto, publicada poco después. Valentino posó con gesto serio y mirada fija hacia la pantalla, sin texto en la imagen y apenas con la música de “New World” de Valious y Andrei como fondo.

La comparación con su padre se volvió inevitable, siendo Ricky Martin considerado uno de los hombres más atractivos del espectáculo, y transmitiendo a sus hijos no solo rasgos físicos, sino también esa impronta de seguridad y disciplina.