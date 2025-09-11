Tres series recomendadas para ver en Netflix si te gustó 'En el barro'
Netflix cuenta con una gran variedad de series y películas para todos los gustos y edades. Aquí te recomendamos tres producciones si eres fan de 'En el barro'.
Si eres de los amantes de las series y no sabes cuál ver, entonces aquí te recomendamos tres que están disponibles en Netflix y que te encantarán si te gustó En el barro. ¿Quieres saber de cuáles se trata? ¡Sigue leyendo!
Tres series para ver en Netflix si te gustó En el barro
- El Marginal: es la serie original de la que surge En el barro, con una ambientación en una prisión masculina y una narrativa análoga de intriga, códigos criminales y supervivencia. Ideal para comprender mejor el universo compartido y disfrutar del origen de personajes como Gladys. Cada temporada cuenta una historia distinta, pero todas están conectadas.
- Okupas: es un drama argentino emblemático de culto. Narra la historia de un joven de clase media y tres amigos que ocupan una vieja casona. El relato aborda temas como la lealtad, la marginalidad, la delincuencia y el vínculo entre amigos. Muestra cómo es vivir al margen de la sociedad.
- Vis a vis: es una serie española sobre una joven que entra a la cárcel por un delito que cometió por amor. Al principio es inocente, pero poco a poco cambia para poder sobrevivir entre presas peligrosas. Hay mucha tensión, peleas, traiciones y alianzas.