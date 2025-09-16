La frase que Antonio de la Rúa le habría dicho a Shakira sobre Piqué: "Me encargo yo"

Antonio de la Rúa y Shakira vuelven al centro de la escena: la frase sobre Piqué que reaviva los rumores de reconciliación.

Antonio de la Rúa se habría ofrecido a manejar los temas con Piqué para aliviar a Shakira.

El mundo del espectáculo sigue de cerca una posible reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa. Esta pareja, que tuvo una historia intensa hace más de una década, vuelve a estar en el centro de la escena luego de haber sido vista junta en varias oportunidades. Los rumores crecen, y ahora se suma una revelación inesperada.

Se reveló qué dijo Antonio de la Rúa sobre Piqué, en medio de los rumores de reconciliación con Shakira Según contó el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, se conoció qué habría dicho Antonio de la Rúa sobre Gerard Piqué, ex de la colombiana y padre de sus hijos Milan y Sasha. Etchegoyen aseguró que el empresario argentino habría dado un paso clave para aliviar la carga emocional que representa ese vínculo. “De Gerard Piqué me encargo yo”, le habría dicho a Shakira, en un gesto que demuestra el nivel de confianza y cercanía que recuperaron tras años de distancia.

Shakira y Antonio de la Rúa Foto: Archivo Etchegoyen reveló que Antonio de la Rúa se ofreció a manejar los temas con Piqué para aliviar a Shakira. Foto: Archivo

La actitud de Antonio habría sido fundamental para que Shakira pudiera tomar distancia de los conflictos con Piqué. Según el periodista, se ofreció a manejar las cuestiones logísticas y emocionales vinculadas al exfutbolista, para que la cantante no tenga que lidiar directamente con él. Este gesto sorprendió a los seguidores y alimentó aún más los rumores de una reconciliación sentimental entre ambos.

Etchegoyen también destacó que los hijos de Shakira tienen una excelente relación con Antonio, lo que habría favorecido el acercamiento. “Ya te dije que los dos se habían reconciliado y te di datos como la onda genial que tienen los hijos de la cantante con Antonio”, recordó en su programa. Para muchos, este vínculo familiar ensamblado sería la clave de una segunda vuelta entre la artista y su exnovio argentino.