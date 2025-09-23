Impresionante logro de LUZU TV: récord de audiencia para un reconocido programa de streaming
La famosa emisora de contenido vía internet no dudó en reconocer el éxito que implicó una gran cantidad de personas viendo en vivo uno de sus conocidos ciclos.
El espacio de entretenimiento que lidera Nicolás Occhiato, acompañado por Momi Giardina, Ángela Torres, Santi Talledo y Martín Garabal, a través de la señal Luzu TV, ha marcado un precedente sin igual para la señal de streaming. Durante una de sus emisiones habituales, el programa consiguió congregar a una multitud simultánea de más de doscientas mil personas frente a las pantallas, estableciendo un nuevo récord para su trayectoria.
Este hecho sin paralelos convierte a la producción en la primera en su tipo dentro de Argentina en alcanzar una cifra tan colosal de espectadores en tiempo real, sin tratarse de una ocasión excepcional o un programa especial. Se distingue así de todas las demás transmisiones regulares del país.
Te Podría Interesar
La hazaña, concretada en la jornada del miércoles 17 de septiembre, desató una celebración inmediata tanto en el equipo del ciclo como entre su ferviente comunidad de seguidores. El chat en directo se vio desbordado por una oleada de comentarios que expresaban alegría y reconocimiento hacia el logro obtenido.
El gran logro de LUZU TV: récord de audiencia
La curva ascendente que experimenta “Nadie Dice Nada” viene a confirmar el lugar central que ocupa Luzu TV en el panorama de las emisiones de streaming nacionales. La plataforma se afianza como una de las ofertas de mayor consumo y con una base de adeptos más sólida y participativa en el entorno digital.
Más allá del pico histórico, las métricas evidencian una expansión sostenida en los índices de consumo habitual. Los promedios de público, que tiempo atrás se mantenían por debajo de las 110 mil personas, han escalado en las últimas semanas por encima de las 150 mil, rozando incluso las 170 mil. Los inicios de semana, lunes y martes, se perfilan como los momentos de mayor convocatoria, registrando techos cada vez más elevados: entre el 15 y el 17 de septiembre, la sintonía progresó de 167 mil a 188 mil y culminó en 205 mil espectadores en vivo, posicionando al ciclo en la cúspide del ranking local. La cuenta de Instagram Resumidoinfo compartió una publicación en la que aseguran que el máximo nivel de audiencia tocó los 217.000 personas en vivo, el posteo fue recompartido por la cuenta oficial de LUZU de la misma red social, usando el tema Favorita de Ángela Torres y adjuntando el texto: ”Los amamos graciassss!!!.