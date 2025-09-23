Impresionante logro de LUZU TV: récord de audiencia para un reconocido programa de streaming

La famosa emisora de contenido vía internet no dudó en reconocer el éxito que implicó una gran cantidad de personas viendo en vivo uno de sus conocidos ciclos.

El espacio de entretenimiento que lidera Nicolás Occhiato, acompañado por Momi Giardina, Ángela Torres, Santi Talledo y Martín Garabal, a través de la señal Luzu TV, ha marcado un precedente sin igual para la señal de streaming. Durante una de sus emisiones habituales, el programa consiguió congregar a una multitud simultánea de más de doscientas mil personas frente a las pantallas, estableciendo un nuevo récord para su trayectoria.

Este hecho sin paralelos convierte a la producción en la primera en su tipo dentro de Argentina en alcanzar una cifra tan colosal de espectadores en tiempo real, sin tratarse de una ocasión excepcional o un programa especial. Se distingue así de todas las demás transmisiones regulares del país.

La hazaña, concretada en la jornada del miércoles 17 de septiembre, desató una celebración inmediata tanto en el equipo del ciclo como entre su ferviente comunidad de seguidores. El chat en directo se vio desbordado por una oleada de comentarios que expresaban alegría y reconocimiento hacia el logro obtenido.

El gran logro de LUZU TV: récord de audiencia Luzu y su récord Luzu TV agradeció a sus seguidores tras el récord de audiencia logrado. Foto: Instagram @luzutv

La curva ascendente que experimenta “Nadie Dice Nada” viene a confirmar el lugar central que ocupa Luzu TV en el panorama de las emisiones de streaming nacionales. La plataforma se afianza como una de las ofertas de mayor consumo y con una base de adeptos más sólida y participativa en el entorno digital.