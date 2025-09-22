Eduardo Feinmann disparó una tajante acusación contra periodistas y conductores "llorones" en la era de Javier Milei

El conductor arremetió contra algunos colegas que entre la empatía con los vulnerables y el reclamo a la gestión oficialista, se han quebrado en llanto.

Eduardo Feinmann apuntó contra las figuras que lloran durante la gestión de Javier Milei. Foto: captura de video A24.

Este lunes, Eduardo Feinmann arremetió contra una serie de conductores y periodistas que se han quebrado frente cámara, ya sea empatizando con la situacíón que atraviesan los más vulnerables en nuestro país, o bien disparando contra el ajuste puesto en marcha durante la gestión de Javier Milei.

En un compilado en el que además de figuras de la televisión, desfilaron también funcionarios, aparecieron momentos en los que Andy Kusnetzoff, Carmen Barbieri y Romina Manguel; entre otros, rompieron en llanto al solidarizarse con la realidad de personas con discapacidad, pacientes oncológicos, y madres que no pueden satisfacer las necesidades básicas de sus hijos.

"No lloran ni con Néstor (Kirchner), ni con Cristina (Fernández de Kirchner), ni con Alberto (Fernández). Años sin llorar, no se les caía una lágrima, no se les caía un sentimiento", advirtió Eduardo Feinmann sobre las expresiones de algunos colegas en contra de las políticas de Javier Milei.

Luego, el conductor de El Noticiero de A24 acusó: "Nunca les dolió ni la alta inflación, ni la alta pobreza. Nunca les dolió absolutamente nada. Lloran cuando los gobiernos no son ni cristinistas ni kirchneristas. Macri lloraron a moco tendido, y ahora aparecen los llorones con Milei".