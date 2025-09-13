Eduardo Feinmann aseguró que el kirchnerismo agitará una oscura maniobra para "voltear" a Javier Milei

Este viernes, Eduardo Feinmann aseguró que el kirchnerismo está trazando un estrategia para ponerle punto final a la gestión de Javier Milei . En el pase con Pablo Rossi, los conductores de A24 hablaron sobre el tenso clima que atraviesa al país tras la derrota del oficialismo en las recientes elecciones legislativas bonaerenses.

"Yo te digo por dónde viene el kirchnerismo ahora, oliendo sangre después del último domingo. Creen que con el triunfo de la provincia de Buenos Aires se pueden llevar por delante a un Gobierno. Huelen sangre, como los tiburones. Típico del peronismo es que cuando huelen sangre, tratan de voltear a un Gobierno que no les pertenece. De la Rúa, Macri, ahora Milei; si ellos no gobiernan, entonces hay que voltear al Gobierno. Solamente hay democracia y república cuando ellos gobiernan", comenzó Feinmann en diálogo con Rossi.

Luego, el periodista sostuvo que el kirchnerismo está trazando un plan motorizado por la victoria en las mencionadas elecciones. "A Cristina, a Máximo y al kirchnerismo, lo único que le interesa ahora es Cristina libre, y mucho más después de la derrota del Gobierno el último domingo. Por eso, hay sectores que están agitando que lo único que puede asegurar la paz social en la República Argentina es Cristina libre, ahora", remarcó categórico Eduardo Feinmann .

En este sentido, el comunicador enfatizó que el kirchnerismo está tratando de "emputecer al Gobierno de todas las maneras posibles". Sin medias tintas, remarcó que se trata de una extorsion a Javier Milei para garantizar la paz social a cambio de la liberación de la expresidenta.

"Para colmo Cristina no quiere indulto, están soñando cosas que no van a ocurrir", siguió Eduardo Feinmann. Acto seguido, el conductor postuló: "Y si no se da, van a agitar el hambre del pueblo, el cansancio de la gente. Vos fijate que empiezan a aparecer algunos referentes diciendo 'la sociedad está cansada, hay que hacer tronar el escarmiento'. ¿Vos te creés que esas frases te las tiran así porque sí, desde el periodismo y desde algunos dirigentes del kirchnerismo?".

Pero eso no fue todo, Feinmann fue por más y disparó sobre la estrategia que le adjudica a el kirchnerismo presagiando: "¿Qué pasa cuando hay hambre en el pueblo? Repasá la historia argentina. Hay saqueos. Yo le digo al ministerio de Seguridad, calculo que algo de información debe tener. Si un pelotu* como yo tiene esta información, me imagino que gente de Seguridad debe tener la misma información. Están agitando este tipo de cosas".