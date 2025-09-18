Duro cruce entre Eduardo Feinmann y un estudiante tras una toma escolar: "¡Crees que tengo cara de pelotu*!"

En un clima de alta tensión social por el futuro de la educación pública, Eduardo Feinmann protagonizó un acalorado enfrentamiento verbal con Baltazar Lapeña , vocal del centro de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires . La entrevista, realizada en el Noticiero de A24, escaló rápidamente hasta que el conductor, visiblemente ofuscado, decidió cortarla de manera abrupta.

El tenso diálogo se enmarca en las protestas estudiantiles generadas por el v eto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario . La medida fue rechazada por el Poder Ejecutivo el pasado miércoles 10 de septiembre, desatando una ola de repudio en la comunidad educativa y generando nuevas protestas.

Como parte de las medidas de fuerza, los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires decidieron tomar las instalaciones del establecimiento. En este contexto, Feinmann contactó a Lapeña para discutir los motivos de la protesta, previo a la tercera Marcha Federal Universitaria convocada para este miércoles bajo la consigna "Nuestro futuro no se veta".

Lo que comenzó como una entrevista sobre el reclamo universitario derivó en un choque personal. El punto de quiebre se produjo cuando Feinmann cuestionó la colocación de cadenas en las puertas del colegio. "¿Quién puso las cadenas?", preguntó el periodista. Lapeña explicó que fue una decisión de los propios estudiantes para garantizar la seguridad durante la movilización.

La respuesta no satisfizo a Feinmann, quien replicó: "Me parece bárbaro que seas dueño de tu futuro pero no sos dueño de un colegio público que lo pagamos todos nosotros con nuestros impuestos. Estás equivocado en eso". Y agregó, contundente: "Tu educación la paga el argentino".

El estudiante defendió la legitimidad de la medida, asegurando que fue resuelta "de manera democrática por los 1.200 estudiantes del colegio", con una amplia mayoría a favor.

La afirmación de Lapeña fue puesta en duda por el conductor. "¿Sabés cuántas tomas como estas cubrí? ¿Sabés cuántas asambleas cubrí yo? Y solamente lo decidía un pequeño grupito de estudiantes, así que no me vengas a mentir a mí, Baltazar".

La tensión llegó a su punto máximo cuando el periodista lanzó: "Vos creés que tengo cara de pelotudo... pero no la tengo". Lejos de amedrentarse, el estudiante retrucó: "Y, yo creo que sí... tenés bastante cara. Pero bueno...".

La respuesta del joven desató la ira del conductor, quien dio por terminada la comunicación de manera tajante. "Entonces quédate con mi cara de pelotudo... Bueno. No más preguntas, hasta luego, maestro", cerró Feinmann. Ya fuera del aire con el estudiante, el periodista expresó su exasperación: "¡Mamita... Lo que son estos pibes, Dios mío!".