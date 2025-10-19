Patricia Bullrich aseguró que "hay que ordenar el Senado"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló sobre los desafíos que deberá encarar luego de las elecciones donde es candidata para integrar el Senado.

A una semana de las elecciones legislativas, Patricia Bullrich se sentó en la mesa de Mirtha Legrand y habló de los desafíos que le esperan cuando deje de ser ministra de Seguridad. La funcionaria encabeza la lista de candidatos de La Libertad Avanza para el Senado por la Ciudad de Buenos Aires, por lo que abandonará su cargo actual.

“Me va a tocar una batalla más dura en el Senado, porque hay que ordenarlo, hay que convencer, y también vamos a tener que dar una batalla fuerte para que no nos generen un frente en contra, que en el último tiempo provocó volatilidad en la economía”, expresó Bullrich.

Patricia Bullrich, sobre su paso por el Ministerio de Seguridad Tras esto, la miembro del gabinete de Javier Milei comentó: “Voy a extrañar el Ministerio de Seguridad”, y explicó las propuestas que quiere presentar cuando sea senadora: “El que las hace las paga. No queremos que anden sueltos violadores, abusadores, asesinos ni narcotraficantes por la calle”.