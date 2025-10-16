Patricia Bullrich admitió que la gente "no llega a fin de mes" y pidió paciencia: "Ya va a llegar el cambio"

Patricia Bullrich reconoció el mal momento económico pero apostó a que el Gobierno lo revierta con reformas después de sumar legisladores en las elecciones.

En la recta final a las elecciones nacionales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich adminitó que el Gobierno sabe que la gente “no llega a fin de mes”, pero ponderó que la gestión libertaria “reconoce el dolor de las familias”. Para revertir la situación, advirtió que deben sumar legisladores para lograr las reformas.

En diálogo con TN, la candidata a senadora nacional por La Libertad Avanza agregó: “Ya va a llegar el cambio, por eso necesitamos más diputados y senadores. Necesitamos una reforma laboral e impositiva y un pacto fiscal porque las provincias no han bajado el gasto. Si vos bajás impuestos, se vende mucho más”.

Patricia Bullrich reconoció que la gente no llega a fin de mes No obstante, contrastó: “También sabemos que hace dos años, cuando no estaba este Gobierno, el horizonte era la destrucción total de la economía. La gente no solamente no llegaba a fin de mes: el día 5 se gastaban toda la plata, trataban de acumular algo para sobrevivir”, afirmó, en referencia al último gobierno kirchnerista.

Patricia Bullrich habló de la reforma laboral de cara a las elecciones Respecto a la delicada situación social, Bullrich indicó que el Gobierno busca “acortar el camino para que la clase media mejore”. Y sumó: “Eso será posible si la Argentina recupera la estabilidad”.

En esa línea, planteó que una de las soluciones sería la reforma laboral que busca realizar el Gobierno, que implique contrataciones “fáciles” y “que las indemnizaciones no se lleven una empresa”. Además, sumó: “Necesitamos una reforma impositiva para que se paguen menos impuestos.