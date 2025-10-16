Patricia Bullrich volvió a apuntar contra los gobernadores con una durísima definición

La ministra de Seguridad y candidata a senadora por la Ciudad, Patricia Bullrich , rechazó las críticas de los gobernadores sobre la relación de Argentina con Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante su participación en el 61 Coloquio de IDEA .

Bullrich no estaba en la agenda oficial del evento, pero se acercó a Mar del Plata en medio de la campaña electoral y se reunió con empresarios, a quienes les pidió “tener confianza” y aseguró que “el camino es sólido y no va a torcerse”.

Consultada sobre los dichos del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que cuestionó que Argentina recurra “cada tres meses al Fondo”, Bullrich respondió: “Y las provincias cada diez minutos le piden plata al gobierno nacional”.

La ministra también se refirió a la relación con las provincias y la posibilidad de generar acuerdos: “Queremos hacer acuerdos, pero para cambiar. Si bajamos un impuesto y las provincias lo suben, vamos por caminos distintos. Es una construcción colectiva, la competitividad la construimos entre todos”.

Bullrich destacó el respaldo de Estados Unidos al país y lo calificó como “muy importante e inédito”. Valoró, además, la llegada de “inversiones tradicionales y no tradicionales” y el “superávit fiscal con baja de inflación”.

Sobre la continuidad de los vínculos internacionales más allá de las elecciones del 26 de octubre, la funcionaria señaló que “no se termina el 26 de octubre” y aclaró respecto a las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump: “Lo que dijo es que no va a apoyar si llegan al gobierno los que no se animan a decir que Venezuela es una dictadura”, en referencia al candidato a diputado Jorge Taiana.

Bullrich cuestionó además la comparación con el swap con China durante la gestión de Sergio Massa: “Cuando (Sergio Massa) usaba el swap con China nadie cuestionaba nada. Le preguntamos a Trump si había que romper el swap con China y dijo que no, porque no son incompatibles. Parece que un swap con China era políticamente correcto, pero con Estados Unidos no”.