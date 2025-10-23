La desafiante frase de Félix contra Cornejo: "El lunes no es más mileista"

El candidato a diputado nacional de Fuerza Justicialista Mendoza cargó contra el gobernador por su alianza con La Libertad Avanza.

El peronismo mendocino cerró este jueves la campaña electoral de cara a las legislativas de este domingo 26 de octubre. El acto estuvo encabezado por el principal candidato a diputado nacional de Fuerza Justicialista Mendoza, Emir Félix, quien lanzó una desafiante frase contra el gobernador Alfredo Cornejo por la alianza electoral con Javier Milei para estos comicios.

El cierre de campaña peronista se realizó esta mañana en un hotel céntrico y contó con la presencia de los cinco candidatos a diputados nacionales, intendentes y legisladores provinciales. Asimismo, afirmaron que durante la tarde de este jueves estarán realizando cierres departamentales en toda la provincia.

Cierre De Campaña Pj El principal orador del evento fue Emir Félix, quien lidera la lista de Fuerza Justicialista Mendoza. El dirigente peronista lanzó una arenga electoral para el día después de las elecciones y afirmó: “El 27 comienza el 27. El día 27 de octubre comienza el proyecto del 2027”.

“Tenemos la vocación de gobernar Mendoza porque entendemos que el proceso de Cornejo se quedó sin ideas. No está resolviendo los problemas de salud, los problemas de educación ni de la producción. Este modelo a la provincia que más perjudica es a Mendoza”, manifestó el sanrafaelino.

emir félix conferencia pj cierre campaña-17 (2) Rodrigo D'Angelo / MDZ Asimismo, Félix le respondió a Cornejo, quien tildó a los ex intendentes sanrafaelinos de haber sido siempre kirchneristas. “Cornejo fue kirchnerista antes que nosotros. Él ya fue kirchnerista, fue alfonsinista, fue delarruista, fue macrista, fue mileista… y créanme, el lunes no es más mileista. Él sabe bien leer y en círculos privados él manifiesta que este gobierno está acabado”, lanzó de manera desafiante el candidato peronista.