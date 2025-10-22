Néstor Majul juega fuerte y su primer proyecto será "eliminar las elecciones intermedias"

El gobernador Alfredo Cornejo expresó este fin de semana en una entrevista a MDZ que las elecciones de medio término en Mendoza "deberían eliminarse" , pero no confirmó si promovería una reforma de la Constitución en la Legislatura. Sin embargo, un dirigente de su extrema confianza, Néstor Majul , tomó el guante y prometió que el "primer proyecto" que presentará en la Legislatura si es electo senador, será modificar la Carta Magna con la propuesta de eliminar las elecciones intermedias.

Se trata de la modificación de los artículos 70 y 78 de la Constitución Provincial , los cuales establecen que los diputados (artículo 70) y senadores (artículo 78) "durarán en su representación 4 años; son reelegibles, renovándose la Cámara por mitades cada 2 años". De esta forma, se propondrá quitar la renovación en mitades cada dos años.

Para el candidato a senador provincial que encabeza el segundo distrito, hay una "necesidad imperiosa" de la política avanzar con este tema, para evitar por un lado "vivir en una campaña permanente" y también porque "la gente está cansada de ir a votar todo el tiempo". Además, comentó que también se explica un ahorro que generará evitar la realización -a priori- de una elección.

De esta forma, a priori el radicalismo intentará nuevamente modificar la Carta Magna, luego del traspié que ocurrió en la gestión de Rodolfo Suarez, cuando también se intentó una modificación en 2021, pero no tuvo éxito.

En diálogo con MDZ, Majul, actual funcionario del ministerio de Seguridad nacional, la eliminación de las elecciones intermedias y concentrar todo en una sola elección cada 4 años, “mejoraría el desempeño de la democracia” y permitiría que los gobiernos locales y todo el arco político puedan concentrarse en la gestión.

Se entiende que la propuesta del maipucino cobrará fuerza en el recinto legislativo, sobre todo porque es uno de los dirigentes fuertes que pretende el cornejismo para poblar la Casa de las Leyes, junto a otros dirigentes como Martín Kerchner, quien busca mantener su banca.

Néstor Majul, candidato a senador provincial. Néstor Majul, candidato a senador provincial.

“Me parece que es una necesidad que tienen los que gobiernan el Ejecutivo de no tener periódicamente elecciones cada dos años, que lo único que hacen es obligar a defenderse y exponer todo lo que se ha hecho en ese período de tiempo, mientras que la oposición lo utiliza como excusa para exacerbar la situación y marcar errores”, expresó el maipucino.

El dirigente sostuvo que la dinámica electoral constante perjudica la posibilidad de impulsar reformas profundas, porque se pierde posibilidad de generar consensos con la oposición. Además, sumó que aquellos que les ha tocado estar en el Poder Ejecutivo "sabe que los tiempos para establecer estas reformas necesarias requieren más tiempo que los que pretende la oposición".

"La gente está cansada de ir a votar. Hay que pensar en la ciudadanía. A un gobernador se lo elige por cuatro años y tiene que gobernarlos junto al equipo de gobierno, y la oposición también hacer su trabajo. Pero en este estado, estamos todos los años impares en campaña”, resaltó.

Consensos con la oposición

Más allá que este debate deberá contar necesariamente con el acompañamiento de la oposición, indicó que su premisa es dar el análisis “con amplitud y diálogo”. "Mi idea es convocar a todos los dirigentes de la oposición para avanzar en una reforma, que es necesaria para Mendoza".

Respecto a los alcances de la misma, Majul aclaró que su intención no es reducir el sistema bicameral, sino actualizar artículos de la Carta Magna provincial para eliminar las elecciones de medio término.

“Aspiro a encontrar consensos. Lo que trabó antes (ndr: durante la gestión de Rodolfo Suarez) fue la eliminación de una de las cámaras. Soy de la idea de que tiene que haber dos cámaras, por eso hay que cambiar solamente los artículos 70 y 78. Después se puede ver si se da la discusión para ampliar la reforma constitucional”.

En esa línea, consideró que la Constitución mendocina “merece una reforma”, pero sin perder su esencia. “Ha quedado algo atrasada, pero no por eso las cosas no se pueden hacer. Nuestra Constitución es muy buena, pero se puede aggiornarla. Uno de los puntos a revisar es este”, explicó.

Finalmente, Majul subrayó su disposición al diálogo y reveló que ya conversó el tema con el gobernador Alfredo Cornejo:

“Todo el que me conoce sabe que soy un hombre de diálogo. Estoy dispuesto a aceptar sugerencias y a que se pueda consensuar. Este es un tema que la ciudadanía lo pide a gritos. Este proyecto lo hemos charlado informalmente; soy parte del gobierno, lo he hablado con Alfredo y a él le parece bien. Si hay mejores opciones, se pueden discutir”.

Qué dicen los artículos de la Constitución Provincial

Art. 70 - Los diputados durarán en su representación 4 años; son reelegibles, renovándose la Cámara por mitades cada 2 años.

Art. 78 - Los senadores durarán 4 años en el ejercicio de sus funciones y son reelegibles. Esta Cámara se renovará por mitades cada 2 años.

Cómo se reforma la Constitución de Mendoza

Como se trata de una modificación de dos artículos, se necesita una reforma parcial de la Constitución, y por ende, debe convocarse a una Convención Constituyente.

Deben cumplirse dos instancias; la primera es la declaración de necesidad de reforma total o parcial por ley, iniciativa que puede tener su origen en la Cámara de Diputados, de Senadores o en el Poder Ejecutivo. La misma necesita los 2/3 de los miembros que componen cada cámara, que establece los temas a reformar y no puede ser vetada.

Luego se debe realizar un referéndum ciudadano de esa ley. Es en esta instancia en que la ciudadanía debe decidir si está de acuerdo o no con esa ley, es decir con la reforma constitucional. Para que se avance en la etapa siguiente- la de redactar el nuevo texto constitucional- es necesario que sea votada afirmativamente por la mayoría mas uno de los electores que figuran en el padrón electoral. Finalmente, por mandato de la ley votada afirmativamente, el Poder Ejecutivo debe convocar a una Convención que se compone de la misma cantidad de miembros que tiene la legislatura.

Convención. En esta etapa actúa directamente la Convención, cuyos protagonistas tienen las mismas condiciones, inmunidades y privilegios previstos en la Constitución y Ley de Declaración de la reforma.

Hay un año desde el inicio de las sesiones para confeccionar una nueva Constitución. Este proceso de reforma ya lo han llevado a cabo la mayoría de las provincias argentinas luego de la reforma de la constitución nacional en 1994.

Qué dijo Alfredo Cornejo de las elecciones de medio término

Cornejo dijo a MDZ en una entrevista que que si fuera por su experiencia en administración y en gestión política, "las elecciones de mitad de término deberían eliminarse".

Alfredo Cornejo Gobernador de la Provicncia de Mendoza (7) Alfredo Cornejo en la entrevista con MDZ. Verdadero o falso. Marcos Garcia / MDZ

"Las elecciones intermedias no contribuyen mucho ni en lo nacional ni en lo provincial. De hecho, hay muy pocas provincias que tienen elección de mitad de término", sinceró Cornejo, retomando lo que ha sido también la idea del exgobernador Rodolfo Suarez, quien también está en contra de las elecciones intermedias y que presentó, sin éxito, un plan de reforma constitucional en 2020.

Para Cornejo, las elecciones de medio término "solo sirven para plebiscitar o no, o castigar al gobierno", lo que podría traer problemas en términos macroeconómicos, sobre todo por las expectativas de mercado y valor del dólar.