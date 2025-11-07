Megaoperativo de búsqueda para hallar al tirador que baleó a una mujer en un arroyo de Escobar

La investigación por el ataque que sufrió Ana Marquis avanza con una intensa búsqueda del tirador . La mujer recibió un disparo mientras paseaba en lancha con su esposo y un grupo de amigos por el arroyo Correntino el domingo, en Belén de Escobar . Un megaoperativo incluye allanamiento de viviendas en la zona para identificar al agresor.

El disparo surgió desde la margen este del arroyo, en cercanías al predio de Kayak Escobar. Ana viajaba sentada junto a su pareja, Martín, quien relató que los acompañantes escucharon un impacto y enseguida notaron que ella estaba herida. “Le cedí el timón a mi amigo y me di cuenta de que tenía el orificio de una bala”, contó.

La lancha tardó cerca de diez minutos en llegar al puerto, donde una ambulancia ya estaba en camino. Ana fue asistida en el Hospital Provincial Enrique Erill y luego derivada a una clínica porteña. Fue operada de urgencia y permaneció en terapia intensiva por una perforación pulmonar causada por un proyectil calibre .22 que ingresó por el omóplato y terminó alojado cerca del corazón. Los médicos decidieron no extraerlo para evitar complicaciones. Su evolución, informaron allegados, es favorable.

Un registro de cámaras del muelle muestra el momento en que la víctima fue inmovilizada por los equipos de emergencia . “El médico que la atendió hizo todo lo posible, ella ya no podía respirar porque la bala le atravesó el pulmón”, agregó su esposo.

La causa quedó en manos de la UFI Nº 5 de Escobar y fue caratulada como tentativa de homicidio. Por ahora no hay detenidos ni personas identificadas, aunque continúa una búsqueda activa bajo la supervisión del fiscal Claudio Aundjian. Un investigador confirmó que tampoco descartan la hipótesis de una bala perdida, aunque no se estableció desde qué punto pudo haberse efectuado el disparo.

Vecinos del sector difundieron un comunicado denunciando amenazas previas por parte de un hombre que residiría en la zona. “Relatan situaciones de intimidación y advertencias de muerte”, detalla el texto. Martín también mencionó haber visto una embarcación amarrada con un hombre que “gesticulaba” instantes antes del ataque: “Disparar contra una lancha con ocho adultos implica un riesgo altísimo; la cabeza de una amiga estaba justo a la altura del impacto”.

La tensión creció aún más este jueves cuando un equipo de C5N que transmitía en vivo desde el lugar registró tres disparos que impactaron en el agua a pocos metros. Esto provocó un nuevo operativo de rastrillaje, aunque sin resultados concretos.

Días atrás, los investigadores allanaron una vivienda precaria donde fue visto un sospechoso de 39 años, pero no hallaron armas ni municiones y no se tomaron medidas en su contra por falta de indicios.

"Esto no fue accidental"

Para Martín Firpo, esposo de la víctima, la situación resulta inexplicable: “Me parece insólito que todavía no lo hayan encontrado. Esto no fue accidental; este hombre apuntó y disparó”. Tras la difusión del caso, más vecinos se animaron a contar episodios similares o amenazas provenientes del mismo individuo.

La Justicia busca determinar el origen del disparo y el autor. Policía Científica analiza posibilidades de planimetría, aunque las fluctuaciones de la embarcación dificultan reconstruir el ángulo del tiro.

Mientras tanto, efectivos de la Policía Bonaerense y de Prefectura Naval Argentina desplegaron este viernes un fuerte operativo en el partido de Escobar, provincia de Buenos Aires, para encontrar al tirador que disparó el domingo contra la lancha que navegaba en Arroyo Correntino. Siete lanchas, dos helicópteros y 140 efectivos se encuentran abocados a la búsqueda.