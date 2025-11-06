Terror en Escobar: una mujer fue baleada mientras navegaba por el arroyo Correntino

Una vecina de Belén de Escobar fue baleada este domingo mientras navegaba en lancha junto a un grupo de amigos por el arroyo Correntino, cerca del río Paraná de las Palmas.

Un hecho de violencia conmocionó a los vecinos de Belén de Escobar este domingo, cuando una mujer fue baleada mientras navegaba en lancha junto a un grupo de personas en el arroyo Correntino, una zona cercana al río Paraná de las Palmas. La víctima, identificada como Ana Marquis, fue trasladada de urgencia y permanece internada en terapia intensiva tras recibir un disparo en la espalda.

La reconstrucción del inexplicable hecho El violento episodio ocurrió cuando ocho vecinos del barrio náutico El Naudir realizaban un paseo recreativo desde el río Paraná hacia el río Luján. Sin previo aviso y sin mediar provocación, Marquis fue alcanzada por un disparo de arma de fuego, que, según testigos, provenía del margen este del arroyo, cerca del predio de Kayak Escobar.

arroyo correntino Arroyo Correntino. Google Maps “El ataque provino del margen este”, relató una amiga de la víctima al medio El Día de Escobar, aún conmocionada por lo ocurrido. El disparo ingresó a la altura del omóplato, aunque no habría comprometido órganos vitales, según los primeros reportes médicos. Inmediatamente, una ambulancia acudió al lugar y trasladó a la mujer al hospital provincial Enrique Erill, desde donde fue derivada a una clínica de la Ciudad de Buenos Aires para ser operada.

Tras conocerse el hecho, vecinos de la zona denunciaron antecedentes de amenazas por parte de un habitante de la ribera, quien, en otras ocasiones, habría insultado y amedrentado a quienes circulaban por el arroyo. En principio, ese hombre sería el principal sospechoso, aunque no se registraron detenciones hasta el momento.