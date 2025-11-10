Marita Verón: la policía de Paraguay descartó que la mujer en situación de calle fuera la argentina

Según la Policía paraguaya, la mujer por la que notificaron a Susana Trimarco murió hace una semana y no tendría vínculo con el caso de Marita Verón.

Marita Verón fue vista por última vez el 3 de abril de 2002 en Tucumán cuando tenía 23 años Foto: NA

La Policía de Paraguay descartó que la mujer que había sido vista en situación de calle en Asunción fuera María de los Ángeles “Marita” Verón, la joven desaparecida en 2002 en Tucumán. La información fue confirmada tras una serie de averiguaciones en las que intervinieron autoridades argentinas y paraguayas.

El caso de Marita Verón volvió a dar de qué hablar en la última semana, cuando su madre, Susana Trimarco, habló en los medios sobre un llamado anónimo que recibió en el que la alertaron sobre la presencia de una mujer en la capital paraguaya, que, aseguraban, podría tratarse de su hija.

Según contó Trimarco, recibió un llamado anónimo a la 1.30 de la madrugada del miércoles, alertando sobre la presencia de una persona que estaba “perdida de la cabeza, que anda comiendo de los basurales y que supuestamente es mi hija”.

Marita Verón en Paraguay La foto que circuló en redes que mostraría, presuntamente, a Marita Verón en Paraguay. X Tras recibir esa información, se inició una investigación en la que participaron la Fiscalía Federal y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo del fiscal Marcelo Colombo, en coordinación con las autoridades de Paraguay. El objetivo fue determinar si existía algún indicio que vinculara a la mujer señalada con la causa que investiga la desaparición de Marita Verón.

Sin embargo, el viernes pasado, la propia Trimarco confirmó que la mujer identificada había fallecido el sábado 1 de noviembre, pese a que se comunicaron con ella días más tarde. Según declaró en una entrevista con La Gaceta, la mujer se hacía llamar Eva y no tenía familia. Con esta confirmación, las autoridades descartaron completamente la posibilidad de que se tratara de su hija, según reveló TN.