Marita Verón: la policía de Paraguay descartó que la mujer en situación de calle fuera la argentina
Según la Policía paraguaya, la mujer por la que notificaron a Susana Trimarco murió hace una semana y no tendría vínculo con el caso de Marita Verón.
La Policía de Paraguay descartó que la mujer que había sido vista en situación de calle en Asunción fuera María de los Ángeles “Marita” Verón, la joven desaparecida en 2002 en Tucumán. La información fue confirmada tras una serie de averiguaciones en las que intervinieron autoridades argentinas y paraguayas.
El caso de Marita Verón volvió a dar de qué hablar en la última semana, cuando su madre, Susana Trimarco, habló en los medios sobre un llamado anónimo que recibió en el que la alertaron sobre la presencia de una mujer en la capital paraguaya, que, aseguraban, podría tratarse de su hija.
Según contó Trimarco, recibió un llamado anónimo a la 1.30 de la madrugada del miércoles, alertando sobre la presencia de una persona que estaba “perdida de la cabeza, que anda comiendo de los basurales y que supuestamente es mi hija”.
Tras recibir esa información, se inició una investigación en la que participaron la Fiscalía Federal y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo del fiscal Marcelo Colombo, en coordinación con las autoridades de Paraguay. El objetivo fue determinar si existía algún indicio que vinculara a la mujer señalada con la causa que investiga la desaparición de Marita Verón.
Sin embargo, el viernes pasado, la propia Trimarco confirmó que la mujer identificada había fallecido el sábado 1 de noviembre, pese a que se comunicaron con ella días más tarde. Según declaró en una entrevista con La Gaceta, la mujer se hacía llamar Eva y no tenía familia. Con esta confirmación, las autoridades descartaron completamente la posibilidad de que se tratara de su hija, según reveló TN.
La desaparición de Marita Verón
La aparición de esta pista reactivó momentáneamente la causa por la desaparición de Marita Verón, ocurrida el 3 de abril de 2002 en la ciudad de San Miguel de Tucumán. En ese momento, la joven de 22 años se dirigía desde la casa de su madre a la Maternidad Nuestra Señora de la Merced para realizarse un estudio médico, pero nunca llegó a destino.
El caso fue judicializado con la hipótesis de que Verón había sido secuestrada con fines de explotación sexual en la provincia de La Rioja. El juez de Instrucción Víctor Manuel Pérez elevó la causa a juicio con 13 personas acusadas de retención y ocultamiento agravado para obligarla a ejercer la prostitución.