Detuvieron a un adolescente que planeaba un ataque en un colegio y difundía mensajes nazis

Un adolescente de 16 años fue arrestado en el barrio porteño de Caballito tras una alerta del FBI. Planeaba un ataque en un colegio y promovía ideologías nazis.

Dentro de los elementos que tenía el adolescente había réplica de armas de fuego, cuchillos y municiones.

Un adolescente de 16 años fue detenido por la Policía Federal Argentina acusado de planear un atentado en un colegio porteño y difundir mensajes vinculados al nazismo. La alerta fue emitida por el FBI, lo que permitió iniciar una investigación conjunta que culminó con un allanamiento en su vivienda de Caballito donde se incautaron distintas armas.

La investigación internacional comenzó cuando el FBI, a través de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, informó a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) sobre un usuario que publicaba mensajes con amenazas de ejecutar un tiroteo en una institución educativa. El perfil incluía referencias al nazismo y expresiones de admiración hacia autores de ataques masivos.

El fiscal Horacio Azzolin, a cargo de la UFECI, pidió la investigación por parte de la unidad antiterrorista de la Policía Federal Argentina. A través de tareas de ciberpatrullaje, los agentes rastrearon las publicaciones hasta ubicar el domicilio del adolescente sobre la avenida Juan Bautista Alberdi, en el barrio porteño de Caballito.

Réplicas de armas y un plan de ataque detallado Durante el allanamiento, autorizado por la jueza federal María Servini, la PFA halló varias réplicas de armas de fuego, cuchillos, gas pimienta, artefactos tipo molotov, municiones y dispositivos electrónicos, entre ellos dos teléfonos celulares, una notebook y un pendrive. También se incautaron cuadernos con anotaciones y una carta de despedida, junto con un plan de ataque previsto para noviembre.

Adolescente detenido armas (2) Las armas que le incautaron al menor con distintas inscripciones en ellas. Según se conoció, las armas presentaban inscripciones con los nombres de reconocidos tiradores en masa, como Brenton Tarrant, Anders Breivik y Rafael Solich, conocido como “Pan Triste”. En sus anotaciones, el joven describía cómo simularía ser policía, amenazaría en un centro comercial cercano al colegio y ejecutaría un tiroteo dentro de las aulas.