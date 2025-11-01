Cayeron los sospechosos de asesinar a una anciana y quemar su cuerpo en Villa Lugano

Los sospechosos del crimen de la anciana fueron detenidos tras una investigación de seis meses. Uno de ellos fue capturado en Laferrere y el otro en Saladillo.

La Policía de la Ciudad detuvo a los responsables del crimen de una jubilada en Villa Lugano

El caso comenzó el 4 de abril, cuando los Bomberos acudieron a una casa de Villa Lugano por un incendio. Al ingresar, hallaron el cuerpo de la víctima maniatado y sin vida. Los peritajes confirmaron luego que el fuego había sido provocado de manera intencional para encubrir el homicidio.

La investigación, a cargo de la División Homicidios del Departamento Delitos Contra las Personas y del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°11, permitió determinar que existían tres focos ígneos originados deliberadamente.

Los detenidos por el crimen de la anciana A través del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, los agentes identificaron un automóvil blanco del que descendieron dos hombres que ingresaron al domicilio momentos antes del incendio. El seguimiento de esas imágenes y un intenso trabajo territorial permitió individualizar a los sospechosos.

La Policía de la Ciudad detuvo a los responsables del crimen de una jubilada en Villa Lugano La Policía de la Ciudad detuvo a los responsables del crimen de una jubilada en Villa Lugano Uno de ellos resultó ser un vecino de nacionalidad paraguaya, que solía visitar a la víctima y ganarse su confianza para ingresar a la casa con fines de robo. Según la hipótesis judicial, el día del crimen ambos hombres la golpearon hasta causarle la muerte, robaron pertenencias y luego incendiaron la vivienda para simular un accidente.