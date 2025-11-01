Cayeron los sospechosos de asesinar a una anciana y quemar su cuerpo en Villa Lugano
Los sospechosos del crimen de la anciana fueron detenidos tras una investigación de seis meses. Uno de ellos fue capturado en Laferrere y el otro en Saladillo.
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires logró esclarecer el crimen de una anciana de más de 80 años, asesinada y luego incinerada en su vivienda del barrio porteño de Villa Lugano. El hecho, ocurrido en abril pasado, conmocionó a la comunidad y hoy tiene a los dos principales sospechosos tras las rejas.
El caso comenzó el 4 de abril, cuando los Bomberos acudieron a una casa de Villa Lugano por un incendio. Al ingresar, hallaron el cuerpo de la víctima maniatado y sin vida. Los peritajes confirmaron luego que el fuego había sido provocado de manera intencional para encubrir el homicidio.
Te Podría Interesar
La investigación, a cargo de la División Homicidios del Departamento Delitos Contra las Personas y del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°11, permitió determinar que existían tres focos ígneos originados deliberadamente.
Los detenidos por el crimen de la anciana
A través del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, los agentes identificaron un automóvil blanco del que descendieron dos hombres que ingresaron al domicilio momentos antes del incendio. El seguimiento de esas imágenes y un intenso trabajo territorial permitió individualizar a los sospechosos.
Uno de ellos resultó ser un vecino de nacionalidad paraguaya, que solía visitar a la víctima y ganarse su confianza para ingresar a la casa con fines de robo. Según la hipótesis judicial, el día del crimen ambos hombres la golpearon hasta causarle la muerte, robaron pertenencias y luego incendiaron la vivienda para simular un accidente.
Tras meses de investigación, los efectivos localizaron el vehículo utilizado y capturaron al primer implicado en Gregorio de Laferrere. Días después, el segundo sospechoso, que se encontraba prófugo, fue hallado en Saladillo, donde fue detenido con apoyo de la policía local.
Los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia y serán indagados por el delito de “homicidio criminis causa”, una de las figuras penales más graves del Código Penal argentino.