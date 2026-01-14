Siguen los incendios en la Patagonia: la lluvia trae alivio a Epuyén, en medio del estado de catástrofe

Tras más de una semana de alerta por los incendios en la Patagonia , que ya afectaron a más de 12.000 hectáreas, aún se registran focos activos en distintas zonas de Chubut .

De acuerdo con el último informe difundido por los medios locales, este miércoles se registra un foco activo en la zona del Arroyo Braese , en el Parque Nacional Los Alerces de Chubut. La situación empeoró en el lugar “debido a la rotación de vientos y la sequía estructural”.

Por ello, durante la noche, los brigadistas llevaron a cabo un combate nocturno de emergencia para combatir las llamas.

Asimismo, se registraron frentes activos entre el Brazo Norte del Lago Menéndez y el Cordón Riscoso, por lo cual se instaló una nueva base de operaciones para helicópteros en Bahía Rosales con el fin de agilizar las descargas de agua.

Por otra parte, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) indicó que el incendio iniciado el 5 de enero en Puerto Patriada continúa activo. El mismo habría afectado a una superficie estimada de 11.970 hectáreas.

Los incendios en la Patagonia ya arrasaron con más de 4.000 hectáreas.

Declararon el estado de catástrofe en Epuyén

El martes por la tarde, el Concejo Deliberante de Epuyén declaró el estado de catástrofe en el municipio, a raíz del avance de los incendios forestales que afectan a la región cordillerana de Chubut desde comienzos de enero. La medida se formalizó a través de la Ordenanza N°1388/2026, aprobada por unanimidad, que tendrá vigencia hasta el 30 de junio.

La decisión abarca siete áreas: ígnea, social, ambiental, económica, turística, habitacional y sanitaria. Según se informó, el objetivo es dotar al Ejecutivo local de herramientas legales para atender con mayor celeridad las necesidades urgentes derivadas del desastre. La norma otorga al intendente José Contreras facultades especiales para realizar contrataciones directas y gestionar asistencia financiera ante los gobiernos provincial y nacional, sin los plazos administrativos habituales.

El foco del incendio que motivó esta declaración se originó el pasado 5 de enero en jurisdicción de El Hoyo y desde entonces se ha expandido rápidamente. Según reportes oficiales, ya fueron afectadas más de 12 mil hectáreas. El fuego destruyó viviendas, forzó evacuaciones y causó colapsos en los servicios de agua y energía eléctrica.

En Epuyén, las autoridades locales solicitaron a la población que permanezca en alerta ante la posibilidad de evacuaciones preventivas. Las condiciones meteorológicas empeoraron en las últimas horas: ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, sumadas a la sequía y las altas temperaturas, contribuyeron a reactivar focos que habían sido contenidos parcialmente.

Alivio en Chubut: prevén lluvias para toda la jornada

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este miércoles se esperan lluvias en gran parte del territorio chubutense. La previsión incluye precipitaciones aisladas y fuertes, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Esta situación se extendería hasta la mañana del jueves.

La expectativa por la llegada del agua es alta, ya que podría colaborar en la labor de los brigadistas y bomberos que operan en el terreno desde hace más de una semana. A pesar de este pronóstico favorable, tanto el SMN como el Servicio Nacional del Manejo del Fuego mantienen el índice de riesgo ígneo en nivel extremo para la región.