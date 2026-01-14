Incendios forestales: el gobernador de Chubut impulsa una Ley de Ecocidio frente a la catástrofe

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, reclamó la sanción de una Ley de Ecocidio que contemple penas severas para quienes provoquen incendios forestales de manera intencional . En ese marco, confirmó la llegada de lluvias que podrían aliviar la situación y destacó el acompañamiento del Gobierno nacional en el combate del fuego.

El mandatario provincial realizó estas declaraciones en medio de los incendios que afectan distintas zonas de Chubut y mientras se aguarda un cambio en las condiciones climáticas. Según indicó, se esperan precipitaciones que ayudarían a contener los focos activos y reducir el impacto sobre el bosque nativo y las comunidades cercanas.

El gobernador manifestó su respaldo a un proyecto de ley que incorpora la figura de ecocidio como delito penal. Según explicó, se trata de una iniciativa que distintos sectores vienen reclamando desde hace años y que ya fue presentada en la Cámara Alta por la senadora nacional Edith Terenzi .

Los incendios en la Patagonia ya arrasaron con más de 4.000 hectáreas.

De acuerdo con lo expresado por Torres, la creación de esta figura permitiría sancionar con mayor severidad a quienes provoquen daños ambientales graves, como los incendios forestales intencionales. El objetivo es que las condenas sean proporcionales al impacto ambiental, social y económico que generan estos hechos.

En ese sentido, remarcó que los incendios no solo destruyen miles de hectáreas de bosque nativo, sino que también afectan a familias, economías regionales, infraestructura y ecosistemas que tardan décadas en recuperarse.

Fondos y asistencia a las familias afectadas

Además del reclamo legislativo, Torres adelantó que “entre hoy y mañana” arribará a la provincia una partida de fondos destinada a asistir a las familias que perdieron todo a causa del fuego. Según detalló, los recursos estarán orientados a cubrir necesidades urgentes de quienes fueron directamente damnificados por los incendios.

El mandatario provincial señaló que el impacto social de los incendios es una de las principales preocupaciones del Gobierno de Chubut, especialmente en las localidades más afectadas, donde muchas familias sufrieron la pérdida total de sus viviendas y medios de subsistencia.

Trabajo conjunto con el Gobierno Nacional

Torres también destacó el acompañamiento del Gobierno Nacional en las tareas de combate del fuego. Aseguró que se trata de un apoyo “como pocas veces se vio”, con un despliegue de recursos que incluyó aviones hidrantes, helicópteros y personal especializado trabajando en simultáneo.

Javier Milei e Ignacio Torres, un nuevo enfrentamiento por el ajuste Foto: Noticias Argentinas Torres habló de una buena relación con el Gobierno Nacional en la lucha contra el fuego. Foto: Noticias Argentinas

“Hay un trabajo conjunto y de infraestructura muy importante. Tener tantos medios aéreos operando al mismo tiempo es algo que no se veía desde hace años”, subrayó el gobernador, quien remarcó la coordinación entre Nación y provincia más allá de diferencias políticas. En ese marco, señaló que durante los operativos no se distinguieron jurisdicciones, ya sea en áreas provinciales o dentro del Parque Nacional Los Alerces, y valoró la articulación entre los distintos niveles del Estado.

Antecedentes y críticas a las penas actuales

Al justificar la necesidad de endurecer las sanciones, Torres recordó un caso ocurrido en 2025 en la localidad de Cholila. Según relató, dos personas fueron encontradas en flagrancia mientras iniciaban un incendio por un conflicto entre vecinos.

“Un vecino le prendió fuego a la chacra de otro. Los agarramos con los bidones en la mano, fueron denunciados, condenados y estuvieron menos de un mes presos”, expresó con preocupación, al considerar que ese tipo de penas no refleja la gravedad del daño causado.

Para el gobernador, este tipo de antecedentes evidencia las falencias del sistema penal actual frente a los delitos ambientales y refuerza la necesidad de avanzar con una legislación específica que contemple el ecocidio como un crimen grave.