Incendios intencionales en la Patagonia: cuáles son lo puntos más afectados y en qué estado se encuentran

La situación de los incendios forestales en la Patagonia continúa siendo crítica. Según el último parte oficial difundido este 7 de enero por el Gobierno nacional, se mantienen focos activos, contenidos, controlados y extinguidos en distintas localidades de Chubut , Santa Cruz, Río Negro y Neuquén , con un importante despliegue de recursos humanos y materiales por parte del Gobierno nacional y las provincias.

El incendio de mayor preocupación es el de “Primera Cantera – Puerto Patriada” , en el departamento de Cushamen, Chubut . El foco permanece activo , con hectáreas afectadas aún a determinar. En el lugar trabajan 46 brigadistas nacionales , equipos técnicos, pilotos, personal de apoyo y fuerzas provinciales, municipales y nacionales. El operativo incluye aviones hidrantes, helicópteros, autobombas forestales, embarcaciones y maquinaria pesada , bajo un parte meteorológico especial por las condiciones climáticas adversas.

También continúa activo el incendio de “Puerto Café” , dentro del Parque Nacional Los Alerces , en Futaleufú, Chubut. Allí intervienen brigadistas de parques nacionales , bomberos voluntarios y Gendarmería, con apoyo aéreo mediante un helicóptero Bell 407 y medios terrestres y fluviales.

En Santa Cruz , el foco “Túnel Inferior” , en el Parque Nacional Los Glaciares, sigue activo y ya afectó 277 hectáreas . El combate al fuego se realiza con aviones hidrantes, helicópteros, drones, botes y brigadas locales, con asistencia del Consejo Agrario Provincial.

Otros incendios presentan una evolución más favorable. En El Turbio , Chubut, el foco “Loma de la Chancha” se encuentra controlado , tras haber afectado unas 3.000 hectáreas . La zona continúa bajo monitoreo preventivo. En la misma provincia, los incendios de Villa Lago Rivadavia (Cholila) , El Engaño (Río Pico) y Barda de la Loma (El Bolsón) también están controlados , con superficies afectadas menores.

En Neuquén, el incendio del Cerro Trelel, en Aluminé, fue declarado extinguido, mientras que el foco de Lago Hermoso, dentro del Parque Nacional Lanín, permanece contenido y bajo vigilancia constante.

incendios en chubut 3 Gobierno de Chubut

En Río Negro, se mantiene activo el incendio del Vertedero Municipal de Bariloche, donde operan brigadistas locales con apoyo aéreo, mientras que el foco de Cantera Eva Perón se encuentra contenido.

Desde el Gobierno remarcaron que varios de estos incendios presentan indicios de intencionalidad, por lo que además del combate del fuego se avanza con investigaciones judiciales. En total, trabajan cientos de combatientes, con el apoyo de aviones hidrantes, helicópteros, fuerzas de seguridad, municipios, hospitales y organismos nacionales, en un esfuerzo coordinado para proteger a las comunidades y los ecosistemas patagónicos.