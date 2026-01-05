Verano 2026: Aerolíneas Argentinas activó sus vuelos directos a un destino paradisíaco y cuándo cuesta

Aerolíneas Argentinas puso en marcha su nueva conexión directa con Aruba, uno de los destinos más demandados del Caribe.

La empresa Aerolíneas Argentinas inauguró el domingo por la noche su nueva ruta directa entre Buenos Aires y Aruba con lo que amplió su red de destinos internacionales en el Caribe y fortalece su estrategia de concentrarse en las rutas aéreas de alta demanda, en detrimento de las conexiones locales poco rentables. El vuelo partió desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con lo que marcó el inicio formal de la operación.

El sábado previo a la inauguración debió suspenderse la primera partida hacia el aeropuerto Reina Beatriz de Oranjestad debido a limitaciones operativas derivadas del conflicto en Venezuela.

Aruba, Caribe Shutterstock Boom de turistas argentinos en Aruba El debut del servicio se realizó con la totalidad de los 170 asientos ocupados, un indicador de la alta aceptación comercial. En el marco de la temporada de verano, la programación contempla tres vuelos semanales desde Buenos Aires, uno desde Córdoba y uno desde Mendoza.

Ante la fuerte demanda registrada, la compañía confirmó que la ruta se extenderá hasta fines de septiembre, manteniendo vuelos desde Buenos Aires y Córdoba más allá del período estival. Desde mayo, la programación prevé un refuerzo de frecuencias: cuatro vuelos semanales desde Buenos Aires —los lunes, viernes, sábados y domingos— y una frecuencia semanal desde Córdoba, los días jueves. Todos los servicios son operados con aeronaves Boeing 737-MAX, modelos de última generación.