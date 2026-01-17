Lionel Messi empieza la pretemporada con Inter Miami con el Mundial 2026 como máximo objetivo

Tras más de un mes de descanso, Messi inicia la pretemporada en Estados Unidos con un calendario cargado y el gran objetivo de llegar pleno a la Copa del Mundo.

Messi ya pone primera: arranca la pretemporada con Inter Miami y el Mundial 2026 como gran objetivo.

Luego de más de un mes de parate tras consagrarse campeón de la MLS Cup, Lionel Messi y Inter Miami regresan este sábado a los entrenamientos para poner en marcha la temporada 2026. Será un año especial, cargado de compromisos, pero con un objetivo que sobresale por encima de todos: llegar en plenitud al Mundial 2026.

Además de los torneos locales con la franquicia estadounidense, el capitán de la Selección argentina apunta a sostener continuidad y ritmo competitivo en un calendario exigente, sabiendo que el 2026 puede marcar su última gran cita mundialista.

Un 2026 con fuertes novedades para Inter Miami David Beckham estadio nuevo Inter Miami David Beckham mostró avances del Miami Freedom Park, el nuevo estadio del Inter Miami de Lionel Messi. @MLS Una de las grandes novedades del año para el club será la inauguración de su nuevo estadio. El Miami Freedom Park Stadium, con capacidad para 25.000 espectadores, abrirá oficialmente sus puertas el 4 de abril, en un evento que marcará un antes y un después para la institución.

En lo inmediato, Las Garzas ya tienen confirmada una gira de pretemporada por Sudamérica, que incluirá amistosos en Perú, Colombia y Ecuador, con Messi como gran atracción en cada presentación.

En paralelo, Javier Mascherano afronta el desafío de rearmar el equipo tras varias salidas pesadas. Al retiro de Sergio Busquets y Jordi Alba se sumó la partida de Marcelo Weigandt, que regresó a Boca, obligando al DT a reconfigurar la estructura del plantel.