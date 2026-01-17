Lionel Messi empieza la pretemporada con Inter Miami con el Mundial 2026 como máximo objetivo
Tras más de un mes de descanso, Messi inicia la pretemporada en Estados Unidos con un calendario cargado y el gran objetivo de llegar pleno a la Copa del Mundo.
Luego de más de un mes de parate tras consagrarse campeón de la MLS Cup, Lionel Messi y Inter Miami regresan este sábado a los entrenamientos para poner en marcha la temporada 2026. Será un año especial, cargado de compromisos, pero con un objetivo que sobresale por encima de todos: llegar en plenitud al Mundial 2026.
Además de los torneos locales con la franquicia estadounidense, el capitán de la Selección argentina apunta a sostener continuidad y ritmo competitivo en un calendario exigente, sabiendo que el 2026 puede marcar su última gran cita mundialista.
Un 2026 con fuertes novedades para Inter Miami
Una de las grandes novedades del año para el club será la inauguración de su nuevo estadio. El Miami Freedom Park Stadium, con capacidad para 25.000 espectadores, abrirá oficialmente sus puertas el 4 de abril, en un evento que marcará un antes y un después para la institución.
En lo inmediato, Las Garzas ya tienen confirmada una gira de pretemporada por Sudamérica, que incluirá amistosos en Perú, Colombia y Ecuador, con Messi como gran atracción en cada presentación.
En paralelo, Javier Mascherano afronta el desafío de rearmar el equipo tras varias salidas pesadas. Al retiro de Sergio Busquets y Jordi Alba se sumó la partida de Marcelo Weigandt, que regresó a Boca, obligando al DT a reconfigurar la estructura del plantel.
Las caras nuevas que verá Messi en el entrenamiento de Inter Miami
En materia de refuerzos, ya se sumaron los argentinos Facundo Mura y David Ayala, mientras que en la última semana fue presentado Sergio Reguilón, ex Real Madrid. Además, el club concretó la compra definitiva de Rodrigo De Paul al Atlético de Madrid, y mantiene la intención de adquirir el pase de Tadeo Allende, actualmente en el Celta de Vigo.
Los amistosos de Inter Miami y Lionel Messi en Sudamérica
Inter Miami CF vs. Alianza Lima | sábado 24 de enero de 2026, a las 19, en el estadio Alejandro Villanueva (Perú).
Inter Miami CF vs. Atlético Nacional | sábado 31 de enero de 2026, a las 19, en el estadio Atanasio Girardot (Colombia).
Inter Miami CF vs. Barcelona de Guayaquil | sábado 7 de febrero de 2026, a las 21, en el estadio Monumental Banco Pichincha (Ecuador).
¿Cuándo vuelve a jugar Messi de manera oficial?
La temporada regular de la MLS comenzará el sábado 21 de febrero de 2026, cuando Inter Miami visite a LAFC en la primera fecha del campeonato.