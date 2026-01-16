Sorprende Úbeda: el probable once de Boca para el amistoso frente a Olimpia

De cara al encuentro frente al Decano, Claudio Úbeda sorprendería con el posible once de Boca en comparación al empate frente a Millonarios.

Claudio Úbeda sorprendería con el once de Boca para el amistoso frente a Olimpia de Paraguay.

Claudio Úbeda dio una señal clara en la práctica del viernes y modificó el guion que había dejado en el entrenamiento anterior de Boca Juniors. Lejos del equipo alternativo que probó el jueves, el entrenador volvió a apostar por el mismo once que igualó ante Millonarios en el primer amistoso del año, un indicio de que la intención es consolidar una base y darle continuidad en el compromiso del domingo frente a Olimpia.

Con la pretemporada en pleno desarrollo y el debut en el Torneo Apertura ante Deportivo Riestra cada vez más cerca, el escenario invitaba a pensar en una rotación para preservar a los futbolistas mejor considerados y evitar riesgos físicos innecesarios. Sin embargo, el Sifón optó por otro camino y sorprendió al sostener a los titulares.

Úbeda repetiría el mismo equipo para el amistoso del domingo En el ensayo matutino, Úbeda ratificó el esquema 4-3-3 y volvió a incluir desde el arranque a Ander Herrera y Brian Aguirre, despejando dudas y marcando una línea de trabajo. La decisión apunta a sumar minutos y funcionamiento colectivo para aquellos que hoy aparecen mejor posicionados de cara al inicio de la competencia oficial, con el amistoso en San Nicolás como banco de pruebas.

Claudio Úbeda vs Millonarios Claudio Úbeda define el once para el amistoso ante Olimpia. Fotobaires Para el duelo ante Olimpia, segundo y último de la preparación, ya quedaron descartados Edinson Cavani (lumbalgia), Carlos Palacios (sinovitis), Milton Giménez (pubalgia) y Rodrigo Battaglia (tendinopatía en el tendón de Aquiles), quienes no participaron del táctico. El cuerpo técnico confía en poder contar con ellos para el estreno frente a Riestra.