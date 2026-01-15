El club que Messi rechazó antes de ir a Inter Miami y ahora le ofrece un contrato eterno y sin límites
Aunque dejó en claro que su idea es retirarse en Inter Miami, el nombre de Messi vuelve a sacudir el mercado internacional con una propuesta inigualable.
Por más que Lionel Messi haya marcado su rumbo y esté enfocado en Inter Miami, su apellido sigue generando movimientos de alto impacto en el fútbol mundial. En pleno receso de la MLS, un viejo interesado reapareció con una oferta que volvió a ponerlo en el centro de la escena.
Se trata de Al Ittihad, uno de los gigantes de Arabia Saudita, que ya había intentado seducirlo a mediados de 2023, cuando el rosarino quedó libre tras su salida del PSG. En aquel momento, el intento fue descartado y Messi terminó optando por el proyecto deportivo y familiar en Estados Unidos.
Ahora, el club aurinegro redobló la apuesta. Anmar Al-Haili, propietario de la institución, fue contundente al referirse a su deseo de contar con el capitán de la Selección argentina: “Si Leo acepta firmar con Al Ittihad, le ofrecería un contrato en el que podría ganar la cantidad que quisiera, por la duración que quisiera, incluso de por vida”.
Lionel Messi, otra vez en la mira de Arabia Saudita: “Puede ganar lo que quiera”
En una liga donde las cifras no representan un obstáculo, la propuesta volvió a dejar en evidencia el poder económico del fútbol saudí, que ya sumó figuras de primer nivel como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N’Golo Kanté y Riyad Mahrez, varios de ellos compañeros actuales en el propio Al Ittihad.
El propio Al-Haili recordó el intento anterior y explicó por qué no prosperó: “Lo contacté cuando terminó su contrato con el PSG. Le ofrecí 1.400 millones de euros al año, pero lo rechazó porque su familia prefería Estados Unidos. Lo respeto, y el Al Ittihad siempre le abrirá las puertas, puede venir cuando quiera”.
Más allá del impacto de la propuesta, el futuro de Messi no parece estar en discusión. El rosarino tiene contrato vigente con Inter Miami hasta diciembre de 2028, donde no solo lidera el proyecto deportivo sino que también comenzó a desarrollar distintos negocios vinculados al fútbol.
Por ahora, Arabia Saudita deberá seguir esperando. El deseo de Messi es claro y su presente también: disfrutar sus últimos años como profesional en la MLS, mientras las ofertas millonarias vuelven a chocar contra una decisión ya tomada.