La sincera frase del goleador histórico de los Mundiales ante la amenaza de Messi y Mbappé

El Mundial 2026 empieza a asomar en el horizonte y, además de la pelea por el título, hay récords históricos que están seriamente amenazados. Uno de ellos es el de máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, un lugar que hoy pertenece a Miroslav Klose con 16 tantos.

El exdelantero alemán, campeón del mundo en Brasil 2014, sabe que su registro tiene fecha de vencimiento. Y no dudó en decirlo públicamente. Lionel Messi y Kylian Mbappé , dos de las grandes estrellas del fútbol actual, están muy cerca y todo indica que en Estados Unidos, Canadá y México irán por ese objetivo.

"Estoy seguro de que mi récord de goleador en las Copas del Mundo se batirá pronto. O lo consigue Lionel Messi en este Mundial, o a más tardar Kylian Mbappé en el siguiente", confesó Klose, hoy con 47 años, en una entrevista con el diario alemán Bild.

Actualmente, Messi acumula 13 goles en Mundiales , mientras que Mbappé suma 12. Ambos quedaron a tiro de la marca del alemán, que lidera el ranking histórico por delante de Ronaldo (15) y Gerd Müller (14). El formato actual del juego y la mayor cantidad de partidos también juegan a favor de los nuevos aspirantes.

En ese sentido, Klose marcó una diferencia clave respecto a su época. “Yo no pateaba penales”, explicó, dejando entrever que esa circunstancia pudo haber inflado los registros de los delanteros actuales. Aun así, lejos de mostrarse molesto, aceptó con naturalidad que los récords están para romperse.

Más allá de los goles, el ex atacante recordó otros logros que todavía mantiene vigentes. “Creo que sigo teniendo el mayor número de victorias en un Mundial y soy el único jugador que disputó cuatro semifinales”, destacó el alemán, que hoy trabaja como entrenador del Núremberg, en la segunda división de su país.

Miroslav Klose reveló la molestia que sufre. Foto: Bayern Múnich Miroslav Klose, máximo artillero en la historia de los Mundiales, reconoció que su marca de 16 podría caer en la próxima Copa del Mundo.

Pensando en el futuro de Alemania, Klose también se refirió al recambio ofensivo. Señaló a Nick Woltemade, actualmente en Newcastle, como una de las principales opciones para liderar el ataque germano. “Tiene un perfil muy completo”, aseguró, aunque lamentó la lesión de Niclas Füllkrug, hoy cedido al Milan.

El grupo que integrará Alemania en el Mundial 2026

Alemania integrará el Grupo E del Mundial 2026 junto a Curazao, Ecuador y Costa de Marfil, en una zona que promete ser exigente. Allí, el seleccionado alemán buscará volver a ser protagonista tras varios golpes en los últimos torneos.

Mientras tanto, Messi y Mbappé avanzan. El rosarino, con 37 años, podría disputar su último Mundial con la Selección argentina, tras consagrarse campeón en Qatar 2022. El francés, campeón en Rusia 2018 y finalista en 2022, llegará en plenitud y como una de las grandes figuras del torneo. El récord de Klose, como él mismo lo admitió, está más amenazado que nunca.