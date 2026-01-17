Antonela Roccuzzo incendió las redes sociales con una serie de fotos en un diminuto bikini

Disfrutando de las altas temperaturas antes de retomar su rutina en el exterior, la reconocida influencer deslumbró con una elección de moda que marca tendencia.

Aprovechando las intensas jornadas de calor que atraviesa el país, Antonela Roccuzzo compartió con su comunidad digital una serie de postales que capturaron la atención inmediata de sus seguidores. La empresaria rosarina transita sus jornadas finales en territorio nacional antes de emprender el regreso a Miami, ciudad donde está radicada junto a Lionel Messi y sus tres hijos. En esta ocasión, la referente de moda eligió la tranquilidad del hogar y el sol para despedirse de la temporada estival local.

A través de su perfil oficial, donde la audiencia supera los 40 millones de usuarios, la rosarina posó con un diminuto bikini en tono fucsia intenso que no tardó en volverse tendencia. La repercusión fue inmediata, acumulando un volumen masivo de interacciones que celebraron su estética y el cuidado de su imagen personal. Ante la catarata de elogios, los internautas resaltaron su dedicación al entrenamiento y la vida sana, pilares que la posicionan como un ícono del lifestyle contemporáneo.

La tendencia de las microbikinis de Antonela Roccuzzo (1) Antonela Roccuzzo deslumbró a sus seguidores con una microbikini en color fucsia. Foto: Instagram @antonelaroccuzzo Dentro de su contenido en redes sociales, la creadora de tendencias también permitió vislumbrar otras opciones de su guardarropa veraniego. En sus stories, se destacó un diseño en rosa chicle con vivos azules, confirmando su predilección por la paleta de colores vibrantes y neones. Su capacidad para dictar cátedra de estilo incluso en momentos de relax reafirma por qué es una de las figuras más influyentes en el ámbito de la moda internacional.

(2) La esposa de Lionel Messi continúa marcando tendencia con sus atuendos veraniegos. Foto: Instagram @antonelaroccuzzo En las plataformas digitales, los comentarios no se hicieron esperar, transformando la publicación en un fenómeno viral en pocos minutos. Muchos de los mensajes se centraron en la disciplina que proyecta la joven empresaria. Esta recepción subraya la conexión orgánica que mantiene con un público que sigue de cerca cada uno de sus movimientos antes de su retorno a Estados Unidos.