Lionel Messi sorprendió al revelar la inesperada amistad de Antonela Roccuzzo con una famosa argentina: "Risa"

El capitán rompió el silencio y dio detalles del círculo íntimo de su esposa. Entre risas, confirmó que la rosarina mantiene un vínculo diario con una figura polémica y divertida.

Lionel Messi habló, y esta vez el foco estuvo en la intimidad de su hogar en Florida. En una distendida charla con Nico Occhiato y Diego Leuco para Luzu TV, el astro mundial reveló un dato que dejó a todos los presentes con la boca abierta: el vínculo secreto que une a su esposa, Antonela Roccuzzo, con una humorista muy querida.

Durante mucho tiempo se creyó que las declaraciones de esta famosa sobre su cercanía con la familia Messi eran parte de una exageración para sus monólogos o su participación en el streaming. Sin embargo, fue el propio Lionel quien se encargó de validar la información, dándole un tinte de oficialidad a una relación que nació de la admiración mutua y el humor digital.

¿Quién es la amiga de Antonela? Embed - Lionel Messi sorprendió al revelar la inesperada amistad de Antonela Roccuzzo con una famosa argentina: "Muere" La protagonista de esta historia no es otra que Momi Giardina. La humorista y conductora de Nadie dice nada ha manifestado en reiteradas ocasiones que "chatea" con la mujer del capitán, pero el público solía recibir estas declaraciones con cierto escepticismo. Todo cambió cuando Occhiato le preguntó directamente a Leo sobre este tema.

“Es verdad que se escriben”, disparó Messi con una sonrisa, confirmando que la conexión es real y fluida. Pero el futbolista fue por más y describió el efecto que la exbailarina de ShowMatch genera en la rosarina: “Se mensajean de vez en cuando, (Antonela) se muere de risa con ella”. Sus palabras no solo validaron a Momi, sino que revelaron que Giardina es una de las principales fuentes de entretenimiento para la pareja en sus ratos libres.

Un vínculo que crece momi giardina La morocha, amiga de primera dama. Créditos: Captura / Telefe Además del chat privado, Messi confesó que el reality que hoy es furor en el país también forma parte de su dieta televisiva en Miami. “Ahora estamos mirando MasterChef Celebrity”, admitió el capitán, justo en la temporada donde Giardina ha tenido una participación destacada. Este detalle confirma que los Messi, a pesar de la distancia, siguen conectados minuto a minuto con la cultura popular y la programación argentina de Telefe.