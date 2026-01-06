El conductor reaccionó en vivo al momento en el que el futbolista expresó que mira el programa.

Lionel Messi brindó una entrevista para el canal de streaming Luzu TV y los encargados de llevar adelante la charla fueron Nicolás Occhiato y Diego Leuco. Este material fue grabado antes de que termine el 2025 y lo compartieron en el segundo programa que hicieron desde Pinamar por la programación de verano.

Fue una entrevista distendida donde Leo habló sobre su familia, sobre el vino y, en un momento, el conductor de Nadie Dice Nada le hizo una consulta bastante particular que lo sorpendió. Nico le preguntó si miraba LAM y Messi no dudó en responder.

"Miro LAM, me gusta... Soy un poco como mi vieja, me divierte", expresó en el inicio y provocó la risa de los entrevistadores. En otra parte dejó en claro que Antonela, sin embargo, no es de mirar el ciclo de América: "A ella no le gusta mucho".

Lionel Messi confirmó que mira LAM y la reacción de Ángel de Brito fue viral Lionel Messi confirmó que mira LAM y la reacción de Ángel de Brito se volvió viral "Es para estar al día, me gusta y creo que lo saqué un poco de mi vieja, que a ella le encanta. Si es por ella, estaba con Ángel en LAM", comentó entre risas, dejando en claro que Celia no tendría problemas en participar del programa.