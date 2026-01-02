Presenta:

Mdz Show

|

Ángel De Brito

Ángel De Brito liquidó a Socios del Espectáculo con un picante mensaje en las redes sociales

Lejos de las mañanas, Ángel De Brito disfruta de su nueva rutina de entrenamiento mientras lanza dardos contra su antiguo canal.

MDZ Show

Qué dijo De Brito contra Lussich y su programa. / Archivo MDZ

Qué dijo De Brito contra Lussich y su programa. / Archivo MDZ

El picante ida y vuelta entre los referentes del chimento argentino sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Ángel De Brito, fiel a su estilo frontal y sin filtros, utilizó sus historias de Instagram para marcar distancia con sus sucesores en la pantalla de El Trece.

De Brito tajante contra Lussich

Al ser consultado por un seguidor sobre si disfrutaba de Socios del Espectáculo, el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, el líder de LAM fue tajante con un escueto pero ruidoso: “No”. Esta respuesta no solo dejó clara su postura estética, sino que reavivó la interna por el horario matutino que él mismo supo liderar durante seis temporadas.

Te Podría Interesar

lussich vs de brito posteo
El posteo en el que De Brito dijo su verdad.

El posteo en el que De Brito dijo su verdad.

Para el periodista, el cambio de aire fue una decisión de salud mental y profesional. Tras años de éxito con Los Ángeles de la Mañana, De Brito decidió emigrar al prime time nocturno, lo que le permitió recuperar sus primeras horas del día para entrenar y realizar caminatas por CABA.

lussich vs de brito (1)
&Aacute;ngel De Brito disfruta de sus ma&ntilde;anas de entrenamiento y caminatas lejos de los estudios de TV.

Ángel De Brito disfruta de sus mañanas de entrenamiento y caminatas lejos de los estudios de TV.

“Qué buen plan tener mañanas libres”, posteó junto a una imagen soleada, dejando entrever que ni siquiera por curiosidad sintoniza el programa que ocupa su antigua franja horaria. Esta libertad actual contrasta con el sabor amargo que le dejó su desvinculación de la señal de Constitución.

La dura crítica de De Brito a la gestión de su ex programa

“Del Trece me fui por varios motivos. En principio por el descuido que tenía el programa. Era el programa que le ganaba a la competencia, el único del canal, las mañanas del Trece estaban muertas y en los últimos tiempos me parece que el programa no merecía un cambio de horario, falta de atención, de promoción”, recordó con dureza De Brito.

Ángel de Brito
"Lo di todo": De Brito asegura que su ex canal intent&oacute; boicotear su llegada a otras emisoras.

"Lo di todo": De Brito asegura que su ex canal intentó boicotear su llegada a otras emisoras.

La decepción de Ángel no fue solo profesional, sino también personal por el trato recibido tras el final del contrato. El periodista siente que la gerencia no valoró su entrega absoluta durante más de un lustro. “Yo siento que lo di todo y me parece que las condiciones no estaban dadas para seguir. Hay cosas que me enojaron. Pero porque se portaron mal, fue el canal como grupo una vez que terminó el programa”, confesó con amargura.

Archivado en

Notas Relacionadas