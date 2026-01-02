Ángel De Brito liquidó a Socios del Espectáculo con un picante mensaje en las redes sociales

Lejos de las mañanas, Ángel De Brito disfruta de su nueva rutina de entrenamiento mientras lanza dardos contra su antiguo canal.

El picante ida y vuelta entre los referentes del chimento argentino sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Ángel De Brito, fiel a su estilo frontal y sin filtros, utilizó sus historias de Instagram para marcar distancia con sus sucesores en la pantalla de El Trece.

De Brito tajante contra Lussich Al ser consultado por un seguidor sobre si disfrutaba de Socios del Espectáculo, el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, el líder de LAM fue tajante con un escueto pero ruidoso: “No”. Esta respuesta no solo dejó clara su postura estética, sino que reavivó la interna por el horario matutino que él mismo supo liderar durante seis temporadas.

lussich vs de brito posteo El posteo en el que De Brito dijo su verdad. Instagram Para el periodista, el cambio de aire fue una decisión de salud mental y profesional. Tras años de éxito con Los Ángeles de la Mañana, De Brito decidió emigrar al prime time nocturno, lo que le permitió recuperar sus primeras horas del día para entrenar y realizar caminatas por CABA.

lussich vs de brito (1) Ángel De Brito disfruta de sus mañanas de entrenamiento y caminatas lejos de los estudios de TV. Captura de TV “Qué buen plan tener mañanas libres”, posteó junto a una imagen soleada, dejando entrever que ni siquiera por curiosidad sintoniza el programa que ocupa su antigua franja horaria. Esta libertad actual contrasta con el sabor amargo que le dejó su desvinculación de la señal de Constitución.

La dura crítica de De Brito a la gestión de su ex programa “Del Trece me fui por varios motivos. En principio por el descuido que tenía el programa. Era el programa que le ganaba a la competencia, el único del canal, las mañanas del Trece estaban muertas y en los últimos tiempos me parece que el programa no merecía un cambio de horario, falta de atención, de promoción”, recordó con dureza De Brito.