La dura decisión que tomó Ángel de Brito con Yanina Latorre luego de dejar LAM
El conductor compartió un contundente posteo en sus redes tras la decisión de su panelista.
Yanina Latorre finalmente se despidió de LAM en la edición del martes 23 de diciembre y el programa estuvo plagado de homenajes. La "angelita" estuvo diez años al lado de Ángel de Brito y tomó la decisión de apartarse del proyecto para seguir creciendo.
En el inicio del programa, la panelista dejó en claro que era una decisión que procesó durante todo el año: "Lo fui sintiendo durante todo el año; sabía que se iba a dar de manera natural. Una cosa es pensarlo y otra muy distinta es vivirlo".
Yanina Latorre abandonó LAM con un cálido homenaje
"LAM es mi vida. Para mí esto no fue solo un trabajo: acá lo di todo. Crecí con vos, aprendí, involucré a mi familia y trabajé como una bestia", comentó en otra parte de la charla con Ángel de Brito.
La decisión que tomó Ángel de Brito tras la salida de Yanina Latorre
Luego de esto, el conductor del programa tomó la dura decisión de eliminarla del grupo de WhatsApp de LAM, marcando así el final definitivo a una gran historia: "Fin de una era", escribió junto a la captura de pantalla donde aparecía "eliminaste a Yanina Latorre".