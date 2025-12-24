La conductora de América terminó su ciclo en el programa de Ángel de Brito.

Yanina Latorre fue la panelista que más acompañó a Ángel de Brito desde la primera temporada de LAM. Esa aventura finalmente terminó el día 23 de diciembre, donde le hicieron un programa en homenaje a ella y un mensaje de su mamá la emocionó.

En el programa de radio que sale al aire en El Observador había dejado en claro que "LAM no es un trabajo para mí, no saben la noche de mie... que pasé, el llanto todo el día hoy. Para mí se transformó en una forma de vida y fui muy feliz".

Desde el programa de América decidieron homenajearla y llevaron al estudio a Diego Latorre, sus dos hijos y hasta estuvo presente la hermana de Yanina. Por otro lado, su mamá le envió un cálido saludo mediante un video y la panelista no ocultó su emoción.

Yanina Latorre se despidió de LAM luego de diez años ¡Fin de una era! Yanina Latorre se despidió de LAM tras diez años como panelista "Ella tuvo dos ángeles en este oficio que fueron Jorge Lanata y Ángel de Brito. Le enseñaron y la bajaron un poco porque tiene demasiada energía", comentó Dora, la madre de Yanina. También dejó en claro que me da lástima que deje LAM".