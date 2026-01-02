Semana de estrenos: las mejores series y películas para ver en streaming este finde

Como todas las semanas, las plataformas de streaming actualizan sus catálogos con nuevas series y películas que atrapen a los suscriptores y los mantengan enganchados a la plataforma. El inicio de 2026 no fue excepción y en plataformas como Netflix , HBO Max y Amazon Prime Video encontrarás algunos títulos imperdibles.

Netflix viene apostando con todo al contenido original de Argentina, y la primera ficción en arrancar el 2026 es El tiempo de las moscas, una miniserie que adapta el libro homónimo de Claudia Piñeiro. Con un elenco que incluye a Nancy Dupláa , Carla Peterson y Valeria Louis, narra la historia de Inés y La Manca, dos mujeres que entablaron amistad durante su tiempo en prisión. En la actualidad, han pasado página e iniciado un negocio de servicios de fumigación, pero cuando una clienta deshonesta aparece, estas se ven arrastradas al mundo criminal una vez más.

La serie argentina debutó en Netflix el pasado 1 de enero y ya se impone como uno de los grandes estrenos de la semana. Es una opción perfecta para quienes buscan un poco de contenido nacional y disfrutan de géneros como el crimen y el suspenso. ¿Qué dice la crítica? A pesar de algunos fallos, la serie logra salir adelante con su intrigante premisa y la química de sus protagonistas.

Tras debutar en cines a mediados de junio y convertirse en uno de los grandes éxitos de taquilla del 2025, HBO Max le da la bienvenida a la versión live-action de Cómo entrenar a tu dragón, la cinta animada de 2010. Es así como seguimos el camino de Hipo (Mason Thames), un joven vikingo que desafía las normas cuando entabla amistad con Chimuelo, un temible dragón que podría ser la clave para vencer una antigua amenaza.

A pesar de que su propuesta visual es casi idéntica a la querida película animada, la nueva versión de Cómo entrenar a tu dragón fue muy bien recibida por la audiencia y la crítica, que una vez más cayó rendida ante esta emotiva historia de amistad y resiliencia. Un filme perfecto para disfrutar en familia y pasar un buen momento.

La tierra del pecado | Netflix

Por otro lado, si estás buscando algún título corto para ver durante el fin de semana, en Netflix acaba de estrenarse esta miniserie sueca que ya está dando de qué hablar en la plataforma. Perfecta para los amantes del Noir Nórdico, La tierra del pecado sigue a Dani, una inspectora que se lanza a investigar la misteriosa muerte del adolescente Silas, con quien mantenía un vínculo personal. A medida que avanza en el caso, desenmascara una red de secretos familiares que la ponen con la espada en la pared.

Si hay un motivo por el cual vas a querer ver esta miniserie en Netflix, es porque la plataforma nunca decepciona a la hora de ofrecer dramas policiales europeos. Una serie corta, de apenas cinco episodios, que te atrapará con su atmósfera densa e intrigante y una historia que mezcla drama y crimen.

Refugio mortal | Amazon Prime Video

Para los amantes del thriller y la acción desenfrenada, se destaca esta película en Amazon Prime Video protagonizada por Dave Bautista, quien en esta ocasión se pone en la piel de Ray Seale, un agente de la DEA que, junto a su compañero, se embarca en un juego del gato y el ratón con sus propios hijos. Los jóvenes rebeldes se han propuesto robarle a un cártel y ahora es turno de sus padres de arreglar todo el desastre.

En fuga | Netflix

En fuga - Tráiler en español

Finalmente, otro título para no dejar pasar en Netflix es esta miniserie que ya se alza como una de las más vistas de la plataforma. En fuga adapta la novela homónima de Harlan Coben, autor que ha inspirado algunas de las series más vistas de la plataforma como Safe, No hables con extraños, Ni una palabra o Me haces falta, entre otras.

El protagonista de la historia es Simon, un padre desesperado por recuperar a su hija que se ha dado a la fuga y entregado a una vida llena de peligro. Cuando recurre a una investigadora privada para encontrarla, desata una ola de violencia y secretos que podrían cambiar todo lo que sabe de su familia. Con solo 8 episodios de aproximadamente 45 minutos de duración, la serie te enganchará con su intrigante historia y todos sus giros de tuerca.