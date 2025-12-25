Presenta:

El sentido posteo que Ángel de Brito le dedicó a Yanina Latorre tras su salida de LAM

El conductor despidió a su compañera a través de una emotiva publicación.

Ángel y Yanina en el último programa. 

Foto: Instagram / @angeldebritooki

Yanina Latorre finalmente no formará más parte de LAM y se centrará en su programa que comenzó a mediados del 2025. La panelista se despidió de manera formal en la emisión del martes y Ángel de Brito le dedicó un posteo en sus redes luego del programa.

"Querida Yanina: todo lo que te diría hoy, te lo fui soltando durante estos 15 años de amistad, además de nuestra década ganadísima en LAM", expresó el exitoso periodista que pierde a la compañera que estuvo a su lado desde que el ciclo arrancó.

Luego, agregó: "Sos 'La' Angelita, más de 2300 programas dejando la piel al aire, todos los santos días aportando info, polémica, humor, enojos, emoción y todo tu tsunami de sensaciones. Tu talento y tu dedicación incansable te llevaron a la cima, contra obstáculos, envidia y sinsabores. Y nunca te rendiste porque sos una fiera".

El posteo que Ángel de Brito le dedicó a Yanina Latorre

Ángel de Brito se despidió de Yanina Latorre.

Yanina, por supuesto, no dudó en responderle con el mismo cariño que De Brito le brindó: "Ángel me diste la mejor oportunidad del mundo, 10 años de LAM, trabajando juntos, divirtiéndonos y entreteniendo, que gracias a vos entendí que es mi vocación".

En su último programa estuvieron presentes Diego Latorre, sus dos hijos, su mamá, hermana y amigas. Sin dudas que Yanina Latorre dejó un gran vacío en el estudio del programa de América que es un verdadero éxito.

