¿Copia o coincidencia? El vestido rojo de la China Suárez que Wanda Nara usó primero
Usuarios de X estallaron contra la China Suárez y reflotaron la teoría de que busca parecerse a la mayor de las Nara.
En esta oportunidad, el conflicto no nació de un mensaje privado, sino de una elección de vestuario que reavivó los fantasmas del pasado. La China Suárez quedó bajo la lupa de los usuarios tras lucir un impactante diseño escarlata que, para muchos, resultó ser un calco exacto de un look que Wanda Nara ostentó allá por el 2015.
China Suárez vs. Wanda Nara: duelo de estilos y moda
La controversia se disparó cuando la China compartió postales de una salida nocturna con Mauro Icardi, exhibiendo un vestido rojo sumamente ajustado y de corte sensual. Al instante, los archivos digitales hicieron su magia y sacaron a la luz imágenes de Wanda en unas fiestas del año 2015, donde la mediática llevaba una pieza prácticamente igual en tono y silueta.
Te Podría Interesar
Para los seguidores del espectáculo, este gesto alimentó la hipótesis de que la ex Casi Ángeles intenta replicar la estética de su eterna rival desde mucho antes del estallido del Wandagate.
La tensión escaló a niveles impensados en la plataforma X, donde las críticas hacia la actriz no tuvieron filtro. Un usuario fue especialmente punzante al analizar el calce de la prenda y disparó sin piedad: “El vestido se veía mal porque se lo puso mal; muere moncha China Suárez”. El posteo, acompañado por la comparación visual de ambas fotos, se volvió viral en cuestión de minutos, cosechando una catarata de reacciones que oscilaron entre la indignación y la burla.
Como es habitual en estos casos, el público digital se fragmentó en dos bandos irreconciliables. Por un lado, están quienes aseguran que se trata de una estrategia deliberada de la China para provocar a la conductora; por el otro, sus defensores sostienen que un vestido rojo de corte clásico es una prenda básica que cualquiera podría elegir sin segundas intenciones.