¿Copia o coincidencia? El vestido rojo de la China Suárez que Wanda Nara usó primero

Usuarios de X estallaron contra la China Suárez y reflotaron la teoría de que busca parecerse a la mayor de las Nara.

La China Suárez y el vestido rojo de la discordia que desató una catarata de comparaciones. / @wanda_nara @sangrejaponesa

En esta oportunidad, el conflicto no nació de un mensaje privado, sino de una elección de vestuario que reavivó los fantasmas del pasado. La China Suárez quedó bajo la lupa de los usuarios tras lucir un impactante diseño escarlata que, para muchos, resultó ser un calco exacto de un look que Wanda Nara ostentó allá por el 2015.

China Suárez vs. Wanda Nara: duelo de estilos y moda china vs wanda vestido El posteo viral en X que tildó de "moncha" a la actriz por el supuesto mal calce de la prenda. X La controversia se disparó cuando la China compartió postales de una salida nocturna con Mauro Icardi, exhibiendo un vestido rojo sumamente ajustado y de corte sensual. Al instante, los archivos digitales hicieron su magia y sacaron a la luz imágenes de Wanda en unas fiestas del año 2015, donde la mediática llevaba una pieza prácticamente igual en tono y silueta.

china suarez vestido rojo Mauro Icardi acompañó a la China Suárez en la noche donde el look fashionista se robó toda la atención mediática. @sangrejaponesa Para los seguidores del espectáculo, este gesto alimentó la hipótesis de que la ex Casi Ángeles intenta replicar la estética de su eterna rival desde mucho antes del estallido del Wandagate.

La tensión escaló a niveles impensados en la plataforma X, donde las críticas hacia la actriz no tuvieron filtro. Un usuario fue especialmente punzante al analizar el calce de la prenda y disparó sin piedad: “El vestido se veía mal porque se lo puso mal; muere moncha China Suárez”. El posteo, acompañado por la comparación visual de ambas fotos, se volvió viral en cuestión de minutos, cosechando una catarata de reacciones que oscilaron entre la indignación y la burla.