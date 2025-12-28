El letal comentario de Zaira Nara sobre la China Suárez que no pasó desapercibido: "A base de escándalos"

En una entrevista reciente, Zaira Nara sorprendió por su crudeza, la modelo dejó de lado los eufemismos para confirmar lo que muchos sospechaban pero nadie se atrevía a asegurar: su relación con Mauro Icardi está rota.

Lejos de las respuestas evasivas de antaño, Zaira fue lapidaria al describir el presente con su excuñado. “Siempre tuve un excelente vínculo. Hoy no tengo vínculo” , disparó la menor de las Nara en diálogo con La mañana con Moria. La frase retumbó no solo por su brevedad, sino por la contundencia con la que marca un antes y un después tras el divorcio de Wanda y el futbolista del Galatasaray.

A pesar de la frialdad con la que definió su trato con Icardi, Zaira expuso la única "cláusula" que la haría romper ese hielo: Francesca e Isabella .

Embed - El letal comentario de Zaira Nara sobre la China Suárez: "A base de escándalos"

La modelo dejó en claro que su amor por sus sobrinas está por encima de cualquier rencor o distancia adulta. “Son la luz de mis ojos” , confesó con emoción, asegurando que si el bienestar de las niñas requiere levantar el teléfono o tener un gesto de acercamiento, ella estará allí sin dudarlo. "De mi lado siempre va a estar el apoyo", sentenció, demostrando que, para ella, la tía le gana a la figura mediática.

Uno de los momentos más tensos de la charla surgió cuando el nombre de la China Suárez apareció en escena. En un medio acostumbrado a las declaraciones incendiarias, Zaira descolocó a todos al negarse rotundamente a criticar a la actriz , a pesar del historial que las divide.

“No hice mi carrera a base de escándalos”, explicó Zaira, diferenciándose del ruido mediático que consume a su entorno. Ante la insistencia sobre por qué nunca habló mal de Eugenia, la modelo se mantuvo firme en su filosofía de vida: el orden y la distancia. Para Zaira, sumarse al coro de críticas sería traicionar su propia esencia.

Para cerrar, la modelo trazó una línea roja infranqueable respecto a los litigios legales y las imágenes virales de Icardi. Se negó a opinar sobre fallos judiciales o fotos polémicas, rechazando incluso la invitación a opinar "como una espectadora más".

“No dejo de ser Zaira”, concluyó, recordando que lo que para el público es entretenimiento, para ella es una realidad dolorosa que prefiere mantener lejos, priorizando su paz mental y la de los suyos.