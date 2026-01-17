Así es la mansión de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo: jardín gigante, salón de eventos y pileta olímpica
Con un salón de eventos privado y espacio para 15 autos, la residencia rosarina se consolida como el búnker de lujo de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.
El descanso de los campeones del mundo tiene nombre y apellido: Rosario. En medio de sus vacaciones en Argentina, Antonela Roccuzzo y Lionel Messi abrieron las puertas de su intimidad a través de las redes sociales, dejando ver los rincones más impactantes de su imponente mansión.
La "Primera Dama" del fútbol cautivó a sus millones de seguidores con una serie de postales donde el gran protagonista, además de la pareja, fue el espectacular jardín diseñado bajo el concepto de urban jungle, una tendencia que fusiona la arquitectura moderna con una vegetación frondosa y orgánica.
El diseño minimalista y la selva urbana que rodea a los Messi
La propiedad es una verdadera obra de arte contemporánea que cuenta con 25 ambientes diseñados para la privacidad y el confort absoluto. En las imágenes publicadas, Antonela posó con una bikini fucsia que resaltó su figura frente a una pileta olímpica de líneas puras y agua cristalina.
El diseño exterior suaviza sus estructuras lisas y ventanales gigantes con plantas de gran porte estratégicamente ubicadas, logrando ese aire de "selva urbana" que permite disfrutar del sol santafesino sin perder la sensación de estar en un refugio natural y sofisticado.
La mansión está pensada para el ocio activo de los más chicos de la familia Messi. Aunque no apareció en las fotos de Instagram, la vivienda cuenta con una cancha de fútbol propia donde los herederos, Thiago, Mateo y Ciro, despuntan el vicio por la pelota en partidos improvisados.
La funcionalidad de la casa también contempla la vida social de la pareja. Con un salón de eventos propio y un estacionamiento subterráneo con capacidad para 15 vehículos, los Messi están preparados para recibir visitas de amigos y familiares sin descuidar la seguridad ni la comodidad.
Lejos del ruido de Miami, Lionel y Antonela eligen la tranquilidad de su ciudad natal para recargar energías. La publicación, que la modelo acompañó apenas con un emoji de corazón rosa en una foto abrazada a su esposo, reafirma que el estilo de vida de la familia prioriza el contacto con la naturaleza y la funcionalidad.