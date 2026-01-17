Así es la mansión de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo: jardín gigante, salón de eventos y pileta olímpica

Con un salón de eventos privado y espacio para 15 autos, la residencia rosarina se consolida como el búnker de lujo de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

Todos los detalles de la gran mansión Messi en Rosario. / Archivo MDZ

El descanso de los campeones del mundo tiene nombre y apellido: Rosario. En medio de sus vacaciones en Argentina, Antonela Roccuzzo y Lionel Messi abrieron las puertas de su intimidad a través de las redes sociales, dejando ver los rincones más impactantes de su imponente mansión.

casa mesi roccuzzo 5 La mansión cuenta con una cancha de fútbol privada y un estacionamiento para 15 autos. Instagram - Antonela Roccuzzo La "Primera Dama" del fútbol cautivó a sus millones de seguidores con una serie de postales donde el gran protagonista, además de la pareja, fue el espectacular jardín diseñado bajo el concepto de urban jungle, una tendencia que fusiona la arquitectura moderna con una vegetación frondosa y orgánica.

El diseño minimalista y la selva urbana que rodea a los Messi La propiedad es una verdadera obra de arte contemporánea que cuenta con 25 ambientes diseñados para la privacidad y el confort absoluto. En las imágenes publicadas, Antonela posó con una bikini fucsia que resaltó su figura frente a una pileta olímpica de líneas puras y agua cristalina.

casa mesi roccuzzo 4 Antonela Roccuzzo y Lionel Messi posaron románticos en el jardín de su residencia en Rosario. Instagram Antonela Roccuzzo El diseño exterior suaviza sus estructuras lisas y ventanales gigantes con plantas de gran porte estratégicamente ubicadas, logrando ese aire de "selva urbana" que permite disfrutar del sol santafesino sin perder la sensación de estar en un refugio natural y sofisticado.

casa mesi roccuzzo 3 La estética urban jungle y las líneas minimalistas definen el sector de la pileta olímpica de la pareja. Archivo MDZ La mansión está pensada para el ocio activo de los más chicos de la familia Messi. Aunque no apareció en las fotos de Instagram, la vivienda cuenta con una cancha de fútbol propia donde los herederos, Thiago, Mateo y Ciro, despuntan el vicio por la pelota en partidos improvisados.