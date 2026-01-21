Presenta:

¡Ahora sí! Boca tiene a su primer refuerzo y llegará el viernes a la Argentina para firmar

Tras la negativa de Hinestroza, Boca aceleró en el mercado de pases y llegó a un acuerdo de palabra con un futbolista que viene de jugar en el exterior.

Brian Mestre

Boca abrochó a su primera incorporación para 2026.

@BocaJrsOficial

Luego de semanas intensas y de mucha frustración, Boca rompió la pared del mercado de pases y logró abrochar a su primer refuerzo: Ángel Romero, el delantero paraguayo de 33 años que viene de quedar libre de Corinthians y llegará en las próximas horas al país para poner el gancho con la institución.

Ángel Romero es nuevo jugador de Boca

La noticia fue por Julio Pavoni, periodista que cubre el día a día de Boca en TyC Sports. El jugador con pasado en San Lorenzo había sido ofrecido hace algunos días y Juan Román Riquelme, que ya lo había buscado en 2022, dio luz verde para avanzar en una negociación que se terminó resolviendo rápido ante la buena predisposición de ambas partes.

&Aacute;ngel Romero ser&aacute; el primer refuerzo de Boca en 2026. Foto: @Corinthians

Ángel Romero será el primer refuerzo de Boca en 2026. Foto: @Corinthians

