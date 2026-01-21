El delantero argentino en Europa que le dijo "no" a River y sueña con jugar en Boca

Su representante reveló un rechazo oculto a River, le hizo un guiño a Boca y dejó en claro qué falta para que el futbolista vuelva al fútbol argentino.

En su momento rechazó a River y ahora aparece en el radar de Boca, donde ya avisó que quiere jugar.

En medio de un mercado de pases que se mueve más por rumores que por certezas, una confesión inesperada volvió a poner a un delantero argentino en el centro de la escena del fútbol local. Para colmo, la historia tiene como protagonistas tanto a Boca Juniors como a River Plate, aunque por contextos diferentes.

El Xeneize está desesperado por reforzar el ataque y con el correr de los días empezó a tomar fuerza el nombre de Ezequiel "Chimy" Ávila. Aunque por ahora no hay negociaciones formales, su representante rompió el silencio y reveló un dato hasta ahora desconocido: el delantero argentino rechazó una propuesta de River.

River fue a buscar al Chimy Ávila y recibió una respuesta contundente Carlos Bilicich, agente del futbolista que hoy pertenece al Real Betis, sorprendió al confirmar un interés concreto por parte del club de Núñez en 2025. “A principios del año pasado se le dijo que no a River", reveló en diálogo con canal de streaming AZZ. Y agregó que "había cosas que no nos cerraban, creo que era con la anterior dirigencia”, dejando en claro que la decisión no pasó estrictamente por lo deportivo.

Chimy Ávila El Chimy Ávila rechazó a River el año pasado y quiere jugar en Boca. El tremendo guiño a Boca, que lo tiene en carpeta El interés de Boca por Ávila aparece como una posibilidad latente para este 2026, a la espera de que haya una decisión firme por parte de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. En ese contexto, el representante cambió el tono de su discurso al hablar sobre esta posibilidad y hasta dejó un guiño más que evidente. “El Chimy puede afrontar el desafío de Boca. Le gustaría en algún momento vestir esa camiseta. Es un lugar donde se siente identificado”, afirmó. Y sumó: “Siempre hay predisposición y nosotros estamos para darle lo mejor al jugador”.