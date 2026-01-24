La fuerte imagen de Santiago Ascacibar que ilusiona a los hinchas de Boca y emociona a los de Estudiantes

En medio de su posible llegada a Boca, Santiago Ascacibar fue titular en el 1-1 ante Independiente y entregó una postal que se viralizó en redes. ¿Fue su despedida?

El partido entre Estudiantes e Independiente, que terminó 1-1 en Avellaneda, pudo no haber sido uno más para Santiago Ascacibar. En las últimas horas, Boca reactivó las charlas para llevarse al capitán del Pincha y esta vez la historia puede ser diferente a la de anteriores mercados.

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme avanzó fuerte por el Ruso y hay mucho optimismo en que la negociación llegará a buen puerto tarde o temprano. Incluso, el propio Eduardo Domínguez anticipó la potencial salida del mediocampista de 28 años y aseguró que no pondría palos en la rueda: “El club fue claro, necesita vender, no nos tenemos que alarmar por eso. A mí me parece lo más normal del mundo que Boca y River busquen a nuestros jugadores”.

¿Olor a despedida? El fundido abrazo entre Santiago Ascacibar y la esposa de Eduardo Domínguez Y lo cierto es que es que el futuro de Ascacibar, que también estuvo en el radar de River, tomó aún más trascendencia luego del empate de Estudiantes en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. A la salida del vestuario, las cámaras de ESPN captaron un momento que rápidamente se viralizó en las redes sociales: el volante se hundió en un profundo abrazo con Brenda Bianchi, la esposa de Domínguez.

Ascacíbar, muy emocionado tras el Independiente-Estudiantes. ¿Se acerca a Boca? Ascacíbar, muy emocionado tras el Independiente-Estudiantes. ¿Se acerca a Boca? Video: ESPN La imagen del Ruso emocionado antes de retirarse del estadio, en lo que pudo haber sido su último partido con la camiseta del Pincha, generó sensaciones encontradas en La Plata. ¿Acaso fue una despedida? Ese es el gran enigma que rodea hoy al mundo Estudiantes y que seguirá vigente hasta que resuelva la novela, que seguramente será en las próximas horas.