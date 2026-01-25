Al Gallego Insua le preguntaron por el arbitraje en Barracas-River y dio una llamativa respuesta

El DT de Barracas Central habló tras la derrota ante River y sorprendió con su reacción durante la conferencia de prensa.

River Plate arrancó el Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026 con un triunfo importante como visitante al imponerse por 1-0 ante Barracas Central en el Estadio Claudio “Chiqui” Tapia. El equipo de Marcelo Gallardo fue superior en varios pasajes del encuentro y logró quedarse con tres puntos clave en el debut.

El único gol del partido lo convirtió Gonzalo Montiel a los 14 minutos del segundo tiempo, resultado que además estiró una curiosa racha favorable para el Millonario ante el Guapo, ya que le ganó los siete cruces disputados desde el ascenso de Barracas en 2021.

El gol de Montiel para el 1-0 de River Durante el primer tiempo, River dominó las acciones y estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de Fausto Vera que fue evitado por una mano de Gastón Campi casi sobre la línea. Con el correr de los minutos, el local equilibró el trámite, aprovechó algunas imprecisiones del rival y logró acercarse al arco defendido por Santiago Beltrán, aunque sin eficacia.

La respuesta de Insua en conferencia Luego del partido, Ruben Darío Insua fue consultado en conferencia de prensa por el arbitraje y dejó una reacción inesperada. Entre risas, respondió: “¡Por fin, uno del otro lado! No, salgamos de ahí”, evitando entrar en la polémica y desviando rápidamente el foco hacia el análisis futbolístico.

Conferencia de prensa Insua Conferencia de prensa Insua La frase no pasó desapercibida, sobre todo por un antecedente del año pasado tras un partido ante Boca marcado por fallos arbitrales discutidos. En aquella ocasión, antes de retirarse de una conferencia breve, el Gallego sostuvo: “Ya que no me preguntó nadie por el arbitraje quería decir que el árbitro dirigió muy bien. Perdimos porque el rival es un equipo de jerarquía y cuando tuvo sus momentos los supo aprovechar. Nada más que eso”.