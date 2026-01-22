Doble preocupación para Scaloni: los dos jugadores de la Selección que salieron lesionados en la Europa League

Una jornada europea que parecía rutinaria terminó dejando malas noticias para el cuerpo técnico de la Selección argentina que comanda Lionel Scaloni . Dos piezas importantes encendieron las alarmas en pleno calendario internacional y obligan a seguir de cerca su evolución física a cinco meses del Mundial 2026 .

Este jueves, en el marco de la UEFA Europa League, Nicolás Tagliafico y Giovani Lo Celso no pudieron completar sus respectivos partidos y debieron ser sustituidos por diferentes molestias.

El primer golpe llegó desde Francia. En el duelo entre Olympique de Lyon y Young Boys, el lateral argentino sufrió una dura caída a los 17 minutos del primer tiempo, cuando Gregory Wuthrich cayó de espaldas sobre su pierna derecha.

Aunque Tagliafico fue atendido por los médicos y logró continuar en cancha, el dolor no cedió. En el entretiempo decidió no salir a disputar la segunda parte, encendiendo las alarmas en una posición donde la Selección no cuenta con demasiadas variantes.

La segunda mala noticia llegó desde Grecia. En la derrota del Real Betis por 2-0 ante Paok, Giovani Lo Celso tampoco pudo completar su participación.

EL INGENIERO PELLEGRINI LO CONFIRMÓ EN CONFERENCIA DE PRENSA. Gio Lo Celso ingresó a los 62' en la derrota del Betis vs. PAOK y salió LESIONADO a los 68'... ¿Fue en esta jugada? Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/xjLZHM5FYP

El mediocampista ingresó a los 15 minutos del complemento en reemplazo de Pablo Fornals, pero apenas cinco minutos después pidió el cambio por una molestia física y dejó el campo visiblemente preocupado.

Tras el partido, el entrenador Manuel Pellegrini confirmó que el argentino se perderá, como mínimo, los próximos dos encuentros, lo que abre interrogantes sobre su estado real.

A la espera de los partes médicos

Festejo de Argentina vs Venezuela Lautaro Martínez, Nico Tagliafico y Gio Lo Celso festejan un gol de Selección argentina durante 2025. @Argentina

Ahora, el foco está puesto en los informes oficiales. En el caso de Tagliafico, se aguarda el parte médico del Olympique de Lyon para conocer el grado de la lesión y los tiempos de recuperación.

Lo mismo ocurre con Lo Celso, quien viene atravesando una etapa marcada por las lesiones en los últimos años y necesita continuidad para volver a consolidarse en el seleccionado.

Ambos futbolistas forman parte habitual del esquema de Scaloni y, cuando están en plenitud, son piezas clave en el armado del equipo.