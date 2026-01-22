Nuevo accidente ferroviario en España: se cayó la pared de un túnel encima de un tren

Luego de cuatro accidentes en cuatro días en España, un nuevo incidente ferroviario ocurrió en Asturias, donde un desprendimiento impactó contra un tren.

Mientras en España buscan dejar atrás la tragedia de este domingo, tras el descarrilamiento de los trenes donde 45 personas murieron en Adamuz, en estos últimos días se produjeron nuevos accidentes donde una persona más falleció y varias personas resultaron heridas. Ahora, en Asturias, un desprendimiento de un muro a la salida de un túnel causo un nuevo accidente.

Según informaron, después del impacto del tren contra estas piedras que se desprendieron, la unidad pudo continuar su marcha hasta Oviedo, la capital de Asturias, aunque sufrió algunos golpes en la parte delantera de la cabina del tren.

Afortunadamente, no se reportaron heridos en este nuevo incidente, en un caso que vuelve a encender las alarmas sobre la red ferroviaria en España tras los cinco accidentes que ocurrieron desde el domingo.

Tras este impacto contra las piedras, comentaron que el maquinista decidió detener el tren para comprobar que no hubiera heridos y luego decidió continuar el recorrido.

Los testimonios de los maquinistas advirtiendo la situación Tras el accidente, los maquinistas hablaron con un medio local y explicaron que ya habían advertido de la situación: "Llevamos mínimo seis meses avisando de que ese túnel estaba mal, pero no se toman medidas, no nos hacen caso. Tienen que pasar estas cosas para que reaccionen".