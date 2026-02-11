Chris Wright se reunió con Delcy Rodríguez para avanzar en un plan energético de tres fases

El secretario de Energía de Estados Unidos , Chris Wright , llegó este miércoles a Caracas y mantuvo un encuentro en el Palacio de Miraflores con la presidenta encargada de Venezuela , Delcy Rodríguez , en el marco del denominado “plan de tres fases” impulsado por la administración de Donald Trump tras la caída del gobierno de Nicolás Maduro.

La hoja de ruta contempla tres etapas: estabilización, recuperación y reconciliación, y transición. El objetivo, según Washington, es acompañar el proceso político venezolano y relanzar la cooperación bilateral, especialmente en materia energética.

En la reunión participaron también la encargada de negocios de Estados Unidos para Venezuela, Laura F. Dogu —quien opera desde la Unidad de Asuntos Venezolanos con sede en Colombia— y funcionarios de ambos países. A través de la cuenta oficial de la Embajada estadounidense en X, Dogu señaló que el diálogo buscó “avanzar en el plan de tres fases de la Administración Trump”.

Desde el Departamento de Energía, el vocero Ben Dietderich calificó el viaje como “histórico” y afirmó que apunta a “restaurar la prosperidad y la seguridad de Venezuela, Estados Unidos y el hemisferio occidental”. Además de la reunión oficial, Wright prevé mantener contactos con líderes empresariales y recorrer yacimientos petrolíferos para observar el alcance del nuevo entendimiento energético.

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó que el encuentro tuvo como propósito construir una agenda “constructiva y beneficiosa para ambas naciones”, basada en la soberanía energética y el respeto mutuo. El funcionario estadounidense fue recibido por la viceministra de Petróleo, Paula Henao, y por la viceministra para Europa y América del Norte, Andrea Corao.

Reforma a la Ley de Hidrocarburos

En paralelo, el Parlamento venezolano aprobó recientemente una reforma a la Ley de Hidrocarburos para atraer inversiones extranjeras, en un contexto donde el Departamento del Tesoro norteamericano comenzó a flexibilizar de forma gradual las sanciones económicas. Trump, incluso, encabezó semanas atrás una mesa redonda con ejecutivos petroleros para promover el regreso de compañías al país caribeño.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, pero su producción y exportaciones cayeron de manera abrupta en las últimas dos décadas: hoy representan cerca de un tercio de los niveles de comienzos de los 2000, según datos citados por medios internacionales.

La visita de Wright es la segunda de un miembro del gabinete estadounidense a Caracas en lo que va del año. En enero, el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió también con Rodríguez, en un escenario político completamente redefinido tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses.

El movimiento diplomático y energético marca un giro de alto impacto geopolítico y abre una nueva etapa en la relación entre ambos países.