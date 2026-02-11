Descarriló un nuevo tren en España que llevaba sustancias peligrosas: los motivos del incidente

El tren salió de las vías en el País Vasco por la posible rotura de un carril. No hubo heridos y se investiga si transportaba sustancias riesgosas.

Un tren de carga habilitado para el traslado de mercancías peligrosas se descarriló durante el fin de semana en la ciudad de Irún, en Guipúzcoa, España.

Un tren de carga habilitado para el traslado de mercancías peligrosas se descarriló durante el fin de semana en la ciudad de Irún, en Guipúzcoa, España, muy cerca de la frontera con Francia. El episodio ocurrió en horario nocturno y no dejó personas lesionadas.

De acuerdo con medios del País Vasco, la formación sufrió la salida de uno de sus ejes del carril, lo que habría provocado el incidente. El convoy no llegó a volcar y no se registraron daños a terceros. Sin embargo, aún no se confirmó si los vagones transportaban sustancias peligrosas al momento del hecho.

El descarrilamiento se produjo en un contexto especialmente sensible para el sistema ferroviario español, golpeado por recientes tragedias. Los siniestros de Adamuz y el servicio de Rodalies dejaron 47 víctimas fatales y abrieron múltiples investigaciones sobre el estado de la infraestructura.

Según publicó el diario La Razón, fuentes vinculadas a ADIF (administrador de la red ferroviaria) evitaron realizar declaraciones públicas sobre lo ocurrido en Irún. El silencio oficial despertó cuestionamientos, dado que la red se encuentra bajo análisis técnico tras los accidentes previos.

Investigan el descarrilamiento del tren En el caso de Adamuz, en la provincia de Córdoba, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) determinó como hipótesis principal la fractura de un carril. Posteriormente, se señaló la posible rotura de una soldadura que unía un tramo nuevo con otro antiguo, lo que reavivó el debate sobre mantenimiento y controles estructurales.