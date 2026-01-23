Se conoció la causa por la que descarriló el tren en España que terminó con 45 muertos

El primer informe oficial sobre el accidente ferroviario en Adamuz confirmó que el tren descarriló por una fractura en las vías.

La investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, España, ha dado un giro determinante. Según el informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), la hipótesis principal sostiene que el carril de la vía se encontraba fracturado con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado. Esta rotura habría generado una interrupción en la continuidad de la rodadura, provocando el fatal desenlace.

Evidencias técnicas: Las marcas en las ruedas El informe detalla que se encontraron muescas y deformaciones tanto en el carril como en las ruedas del tren accidentado. Sin embargo, el dato más revelador es la detección de patrones geométricos idénticos en las ruedas de otros tres trenes que circularon por el mismo punto horas antes del siniestro:

Un tren de Iryo que pasó a las 17:21.

Un segundo tren de Iryo a las 19:01.

Una composición de Renfe que transitó por la zona a las 19:09. Estas marcas confirman que el carril ya presentaba una falla estructural que golpeaba las llantas de los convoyes antes de que se produjera el descarrilamiento definitivo.

La dinámica del impacto a 200 km/h Los peritos de la CIAF explican que, al estar el carril fracturado, se producía un escalón momentáneo. Cuando la primera rueda de cada bogie impactaba contra la cabeza del carril, este descendía levemente por el peso y el golpe.

Lo llamativo del informe es la explicación de por qué no todas las ruedas presentan daños: a una velocidad de 200 km/h, el tiempo que transcurre entre el paso de la primera y la segunda rueda de un mismo eje es de apenas 3 centésimas de segundo. En ese intervalo tan breve, el carril no tiene tiempo físico para recuperar su posición original, por lo que la segunda rueda no llegaba a golpear el escalón de la fractura.