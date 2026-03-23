Video impactante: un policía corrió con todas sus fuerzas y salvó a un niño de 3 años de ser arrollado por un tren

El menor estaba sobre las vías cuando una formación de carga se aproximaba y fue rescatado a último momento por un efectivo policial en Córdoba.

Un niño de 3 años fue rescatado por un policía segundos antes de que lo arrollara un tren de carga en la ciudad de Córdoba. Todo quedó registrado en un video tomado desde el interior de la locomotora de la formación.

El hecho ocurrió en el barrio Villa Los Galpones de la capital cordobesa, donde el menor se encontraba sobre las vías y una formación del Tren de Cargas, que se dirigía desde Juárez Celman hacia la estación Alta Córdoba, casi lo embiste, según informaron fuentes policiales y como quedó registrado en el video de la cámara de la locomotora.

Sin embargo, un efectivo de la División Motocicletas observó al niño y logró salvarlo antes del paso del tren en la intersección de las calles Mendoza y Saráchaga.

Las autoridades ubicaron a la madre del pequeño, una joven de 24 años, quien expresó que su hijo se retiró de su vivienda durante un "descuido".